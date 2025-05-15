Что интересно, этот праздник учредила Организация Объединенных наций в сентябре 1993 года. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей о проблемах, с которыми сталкиваются семьи в разных странах, и влияния на них социальных, экономических и демографических факторов. С тех пор ежегодно 15 мая во многих странах мира признаются в своих чувствах семье, ведь в повседневных хлопотах люди не часто это делают, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем семьи в картинках, прозе и стихах. Поднимите настроение своим родным и отправьте им праздничные пожелания.

Поздравления с Международным днем семьи 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с Днем семьи! Желаю яркого солнца в мирном небе, мудрости и терпения, здоровья и согласия. Пусть все беды обходят стороной, а близкие люди всегда будут надежной опорой и поддержкой.

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Семья – самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому сегодня желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи всегда будут мир и любовь!

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Хай сім'я вам дарує радість

І домашнє тепло.

Хай панують в ній розуміння,

Повага, добро.

І любов, і вірність будуть

У житті вашім назавжди.

І нехай це не змінять

Ні розлуки, ні роки.

Поздравления с Международным днем семьи / Коллаж LifeStyle24

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Сім'я – це щастя, ми нею багаті.

Давайте сім'єю будемо ми дорожити!

Бажаю вам, любі мої, у це свято

Дружно, щасливо і радісно жити!

Поздравление с Международным днем семьи / Коллаж LifeStyle24

Обратите внимание! 15 мая в Украине также празднуют День вышиванки. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления.

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Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам мира, здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Желаю взаимопонимания и поддержки, терпения, сил, любви и благополучия.

***

Сегодня, в Международный день семьи, хочу вам пожелать здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Взаимопонимания и поддержки, терпения, сил, любви и счастливых дней.

Поздравления с Международным днем семьи / Коллаж LifeStyle24

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З Міжнародним днем сім'ї

Привітаємо всіх людей на світі,

Як добре, коли в родині

Здорові дорослі та діти,

Ми побажаємо сім'ям всім

Удачі, щастя і процвітання,

Любов людей нехай згуртує,

Нехай в сім'ях буде кохання!

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Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви й весело жили,

Мов лебеді – завжди й всюди двоє,

Щоби добробут – повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого й у світі білому нема.