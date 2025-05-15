Що цікаво, це свято заснувала Організація Об'єднаних націй у вересні 1993 року. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей щодо проблем, з якими стикаються сім'ї в різних країнах, та впливу на них соціальних, економічних і демографічних факторів. З того часу щорічно 15 травня в багатьох країнах світу зізнаються у своїх почуття родині, адже в повсякденних клопотах люди не часто це роблять, розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Найщиріші привітання з Днем вишиванки 2025: теплі слова у прозі й віршах

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем сім'ї у картинках, прозі й віршах. Підніміть настрій своїм рідним і надішліть їм святкові побажання.

Привітання з Міжнародним днем сім'ї 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю яскравого сонця у мирному небі, мудрості й терпіння, здоров'я та злагоди. Нехай всі лиха обходять стороною, а близькі люди завжди будуть надійною опорою й підтримкою.

***

Сім'я – найдорожчий і найцінніший скарб. Тому сьогодні бажаю, щоб сім'я була тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впоратись із будь-якими труднощами. Нехай всередині родини завжди будуть мир і любов!

***

Хай сім'я вам дарує радість

І домашнє тепло.

Хай панують в ній розуміння,

Повага, добро.

І любов, і вірність будуть

У житті вашім назавжди.

І нехай це не змінять

Ні розлуки, ні роки.

Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж LifeStyle24

***

Сім'я – це щастя, ми нею багаті.

Давайте сім'єю будемо ми дорожити!

Бажаю вам, любі мої, у це свято

Дружно, щасливо і радісно жити!

Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! 15 травня в Україні також святкують День вишиванки. З нагоди свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання.

***

Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, хочу побажати вам миру, здоров'я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та добробуту.

***

Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж LifeStyle24

***

З Міжнародним днем сім'ї

Привітаємо всіх людей на світі,

Як добре, коли в родині

Здорові дорослі та діти,

Ми побажаємо сім'ям всім

Удачі, щастя і процвітання,

Любов людей нехай згуртує,

Нехай в сім'ях буде кохання!

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви й весело жили,

Мов лебеді – завжди й всюди двоє,

Щоби добробут – повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого й у світі білому нема.