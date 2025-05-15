Що цікаво, це свято заснувала Організація Об'єднаних націй у вересні 1993 року. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей щодо проблем, з якими стикаються сім'ї в різних країнах, та впливу на них соціальних, економічних і демографічних факторів. З того часу щорічно 15 травня в багатьох країнах світу зізнаються у своїх почуття родині, адже в повсякденних клопотах люди не часто це роблять, розповідає LifeStyle24.
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З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем сім'ї у картинках, прозі й віршах. Підніміть настрій своїм рідним і надішліть їм святкові побажання.
Привітання з Міжнародним днем сім'ї 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю яскравого сонця у мирному небі, мудрості й терпіння, здоров'я та злагоди. Нехай всі лиха обходять стороною, а близькі люди завжди будуть надійною опорою й підтримкою.
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Сім'я – найдорожчий і найцінніший скарб. Тому сьогодні бажаю, щоб сім'я була тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впоратись із будь-якими труднощами. Нехай всередині родини завжди будуть мир і любов!
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Хай сім'я вам дарує радість
І домашнє тепло.
Хай панують в ній розуміння,
Повага, добро.
І любов, і вірність будуть
У житті вашім назавжди.
І нехай це не змінять
Ні розлуки, ні роки.
Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж LifeStyle24
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Сім'я – це щастя, ми нею багаті.
Давайте сім'єю будемо ми дорожити!
Бажаю вам, любі мої, у це свято
Дружно, щасливо і радісно жити!
Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж LifeStyle24
Зверніть увагу! 15 травня в Україні також святкують День вишиванки. З нагоди свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання.
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Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, хочу побажати вам миру, здоров'я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та добробуту.
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Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.
Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж LifeStyle24
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З Міжнародним днем сім'ї
Привітаємо всіх людей на світі,
Як добре, коли в родині
Здорові дорослі та діти,
Ми побажаємо сім'ям всім
Удачі, щастя і процвітання,
Любов людей нехай згуртує,
Нехай в сім'ях буде кохання!
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Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви й весело жили,
Мов лебеді – завжди й всюди двоє,
Щоби добробут – повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого й у світі білому нема.