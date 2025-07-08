В Україні День сім'ї офіційно відзначається 15 травня. Що цікаво, він збігається з Міжнародним днем сім'ї, встановленим Генеральною Асамблеєю ООН ще у 1993 році. Це свято покликане привернути увагу до ролі родини у суспільстві, збереження моральних цінностей та підтримки батьківства й материнства, розповідає LifeStyle24.

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День сім'ї в Україні: чому свято відзначають не 8 липня

До 2023 року в Україні святкували День родини 8 липня. Річ у тім, що цю дату запровадив тодішній президент Віктор Янукович у 2011-му. Ба більше, вона збігалася з російським святом – Днем пам'яті православних святих Петра і Февронії Муромських, які у Росії символізують "ідеальне християнське подружжя". Згодом це свято набуло виразного пропагандистського характеру в межах політики країни-агресора.

Однак вже у 2022 – 2023 роках, на тлі повномасштабної війни Росії проти України, в українському суспільстві все частіше звучала критика щодо дати, пов'язаної з російським релігійно-державним контекстом. В умовах культурного та ідеологічного відмежування від країни-агресора, постала необхідність чітко відокремити українські державні та моральні цінності від російських впливів.

День сім'ї 2025 / Фото Freepik

Саме тому у липні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, який офіційно встановив 15 травня єдиною державною датою святкування Дня сімʼї в Україні. Так, було викреслено з офіційного календаря те, що асоціювалося з російською традицією.

Відтоді 15 травня щорічно згадують про проблеми, з якими стикаються сім'ї в різних країнах світу, вплив на них соціальних, економічних і демографічних факторів, та зізнаються у своїх почуття родині, адже в повсякденних клопотах люди нечасто це роблять.