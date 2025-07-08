Яке церковне свято у вівторок, 8 липня: чому сьогодні не можна планувати далекі подорожі

У цей день наші предки збирали ягоди та горіхи. Про заборони й прикмети на 8 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті великомученика Прокопія

Він народився в Єрусалимі в родині християнина та язичниці. Завдяки своїй освіті та військовим здібностям Прокопій побудував блискучу кар'єру за часів правління імператора Діоклетіана. Через деякий час правитель наказав чоловікові переслідувати християн. Однак дорогою до Єгипту сталося диво – Ісус Христос явився Прокопію. З того моменту гонитель став захисником віри, зрікся язичництва й почав відкрито сповідувати християнство. У зв'язку з цим, його власна мати донесла на нього імператору. Так, Прокопія заарештували й кинули до в'язниці, де намагалися переконати його відмовитися від віри. Своєю непохитною позицією чоловіків надихнув навіть римських солдатів навернутися до християнства. Втім, згодом Прокопія засудили до смертної кари, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.

Що не можна робити

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна ображати тварин.

Не слід планувати далекі подорожі, бо тоді принесете негаразди в родину.

Не рекомендується сперечатися та сваритися з близькими.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода протримається до кінця липня.

Якщо вранці побачите росу на траві, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на вулиці гарна погода, то січень буде м'яким.

Якщо почуєте крик жаб, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Його щорічно відзначають 8 липня. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про проблеми поширення алергій та їх лікування.