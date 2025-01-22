Праздник, который объединил граждан: важная история Дня Соборности Украины 2025

22 января отмечают особый праздник - День Соборности Украины. Он символизирует объединение людей и их совместную борьбу за свободу родного государства.

В этом году украинцы празднуют 106 годовщину с момента провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Об истории праздника – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День Соборности Украины 2025: история праздника

22 января украинцы вспоминают два важных исторических события – в 1918 году IV Универсал Украинской Центральной Рады провозгласил независимость Украинской Народной Республики, а через год УНР и ЗУНР объединились в единое государство, что было установлено Универсалом Директории Украинской Народной Республики.

1 ноября 1918 года во Львове состоялся Ноябрьский чин, в связи с чем официально провозгласили Западно-Украинскую Народную Республику. Галицкая делегация отправилась в Киев на встречу с гетманом Павлом Скоропадским, чтобы провести переговоры по объединению Надднепрянской Украины с Надднестрянской. Тогда лидер пообещал предоставить ЗУНР оружие, продовольственную и финансовую помощь и направить в Галичину отряд Сечевых стрельцов Евгения Коновальца.

Однако эти переговоры начали впоследствии вести представители Директории, которая стала править Украиной. Уже 1 декабря 1918 года, в Фастове, подписали Предвступительный договор, который провозглашал объединение УНР и ЗУНР. Через месяц этот документ ратифицировала Украинская национальная рада ЗУНР в Станиславе.

Что было торжественно провозглашено 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве

22 января 1919 года в Киеве состоялось собрание, на которых официально провозгласили Универсал Директории Украинской Народной Республики о воссоединении с Западно-Украинской Народной Республикой. Трудовой Конгресс Украины предоставил этому документу законный характер уже на следующий день. С того времени началось сотрудничество двух государственных образований во всех сферах жизни.

"Живая цепь" на День Соборности Украины / Фото Хмельницкой ОВА

Когда установили День Соборности Украины

На государственном уровне этот праздник ввели в 1999 году. Тогдашний Президент Украины Леонид Кучма издал соответствующий Указ.

Однако 30 декабря 2011 года Виктор Янукович отменил День Соборности Украины, изменив его название на День Соборности и Свободы Украины. Впрочем, уже в ноябре 2014 года пятый Президент Украины Петр Порошенко вернул День Соборности Украины.

Традиционно 22 января украинцы проводят акцию "Живая цепь". Граждане берутся за руки и демонстрируют свое единство и сплоченность. Что интересно, впервые эту акцию организовали в 1990 году. Тогда "живая цепь" протянулась из Киева во Львов, Ивано-Франковска, Стрыя, Тернополя, Житомира и Ровно.