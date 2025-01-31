Когда будут праздновать День сурка в 2025 году: что означает этот праздник

Уже совсем скоро во многих странах мира будут отмечать День сурка. Это народный праздник, который связан с народными приметами, предсказывающими приход весны.

Поведение сурка в этот день может многое рассказать о погоде теплого времени года. Подробнее о Дне сурка – рассказывает 24 Канал.

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День сурка 2025: история праздника

Традиционно зимой сурок просыпается ото сна. Если животное увидит свою тень и пойдет снова спать, то зима продлится еще шесть недель будет. Однако если сурок не испугается солнечного дня и останется на улице, то весна наступит совсем скоро.

Праздник впервые отметили в 1886 году в городе Панксатоне, штат Пенсильвания, США. Именно тогда люди организовали празднование в честь сурка Фила, который правильно предсказал будущую погоду. С того времени в городе собираются тысячи туристов, которые ожидают появления животного, выходящего из своей норы. После этого "Клуб сурка", члены которого одеты в костюмы и цилиндры, торжественно объявляют прогнозы погоды.

В мире этот праздник стал известным благодаря культовому фильму "День сурка", который вышел в 1993 году. Главный герой ленты оказывается во временной петле, поэтому вынужден переживать один и тот же день снова и снова.

День сурка 2025 / Фото Pixabay

Когда отмечают День сурка в Украине

В Украине ежегодно отмечают этот праздник 2 февраля. Что интересно, в нашем государстве также есть свой сурок, который прогнозирует погоду – Тимка с Харьковской области. Важно отметить, что он пережил российскую оккупацию. Ранее предсказывали весну еще двое львовских сурков Миша и Маруся, но они умерли в конце 2023 года.

Украинцы наблюдают за поведением сурка в этот день и отмечают изменения в погоде. Кроме этого, 2 февраля граждане празднуют Сретение Господне. Тогда Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса Христа в Иерусалимский храм и встретились с праведником Симеоном Богоприимцем. По народным поверьям, на Сретение зима встречается с весной.