Что нельзя делать на День святого Юрия 2025: главные запреты

23 апреля в Украине традиционно отмечают День святого Юрия или Юрия Весеннего. Этот праздник связан с христианским мучеником и римским воином Юрием Змееборцем, которого считают покровителем скота и животных.

В этот день наши предки впервые выгоняли скот на пастбище, и чтобы уберечь его от беды, опрыскивали святой водой. Также было принято молиться святому Юрию о хорошем урожае и защите от вредителей. Кроме этого, предки собирали утреннюю росу, ведь она считалась целебной, и умывались ею, рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Что нельзя делать в первую неделю после Пасхи: точный ответ

Что нельзя делать на Юрия

Наши предки относились к этому дню с особой осторожностью и придерживались ряда запретов, чтобы не нарушить гармонию природы и защитить свое хозяйство. Так, в древности люди не ссорились и не спорили в праздник Юрия. Считалось, что любое плохое слово или высказанная обида имеют силу длительного проклятия. В то же время ссора, которая произойдет на Юрия, может длиться годами.

Также предки избегали громких гуляний и веселья. Дело в том, что этот день стоит посвятить почитанию природы и скота, а не развлечениям. Кроме этого, не следует брать в руки острые предметы и заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать. По народным поверьям, возникает высокий риск испортить урожай и лишить семью счастья, если пользоваться острыми орудиями в этот день.

К тому же не следует стричь или красить волосы. Согласно приметам, человек может стать уязвимым, а его самочувствие резко ухудшиться. Важно отметить, что также нельзя иметь дело с шерстью или шерстяными нитями, поскольку это может навредить здоровью скота.

Юрий Змееборец / Фото Freepik

Народные приметы

Если на улице тепло, то лето придет рано.

Если увидите на траве росу, то будет щедрый урожай.

Если на Юрия пойдет дождь, то вырастет много травы.

Если на улице поднимется сильный ветер, то такая погода будет в течение недели.

Если в этот день пойдет снег, то в этом году будет обильный урожай.

Если утром безветренно, то ранние посевы будут удачными.

Если ветер дует с южного направления, то будет хороший урожай.

Если ветер дует с северного направления, то будет неурожай.

Обратите внимание! Наша редакция ранее рассказывала о том, что нельзя делать в Светлую седмицу.