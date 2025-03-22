С Международным днем таксиста 2025: самые красивые картинки-поздравления

22 марта в мире отмечают Международный день таксиста. Это профессиональный праздник всех водителей, которые ежедневно помогают людям быстро и удобно добраться до места назначения.

Дата празднования этого дня связана с появлением первого официального такси в мире. Именно 22 марта 1907 года по улицам Лондона начали курсировать первые кэбы, оборудованные счетчиками для подсчета стоимости проезда. Эти устройства назывались "таксометрами", а сам транспорт получил название "такси", рассказывает LifeStyle24.

В этот день в некоторых странах проводят акции, награждают лучших таксистов, а пассажиры оставляют им большие чаевые, чтобы поблагодарить за их труд. Кроме этого, водителям желают легких дорог, благодарных клиентов и безопасных поездок. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которые работают в этой сфере.

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Поздравления с Днем таксиста 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что ранее мы рассказывали о других праздниках марта 2025 года.