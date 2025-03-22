Дата святкування цього дня пов'язана з появою першого офіційного таксі у світі. Саме 22 березня 1907 року вулицями Лондона почали курсувати перші кеби, обладнані лічильниками для підрахунку вартості проїзду. Ці пристрої називалися "таксометрами", а сам транспорт отримав назву "таксі", розповідає LifeStyle24.

У цей день у деяких країнах проводять акції, нагороджують найкращих таксистів, а пасажири залишають їм більші чайові, щоб подякувати за їхню працю. Крім цього, водіям бажають легких доріг, вдячних клієнтів та безпечних поїздок. З нагоди свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним, друзям та знайомим, які працюють у цій сфері.

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Привітання з Днем таксиста 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про інші свята березня 2025 року.