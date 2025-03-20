Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2025: важные запреты
- На День весеннего равноденствия нельзя ссориться, лениться, отказывать в помощи и занимать деньги, чтобы избежать негативных последствий в течение года.
- Явление весеннего равноденствия символизирует начало астрономической весны, когда продолжительность дня и ночи равна примерно по 12 часов.
Сегодня, 20 марта, украинцы отмечают День весеннего равноденствия. Он символизирует переход от зимы к весне и победу света над тьмой.
Наши предки верили, что в этот день стоит придерживаться определенных правил, чтобы весь год был удачным. В связи с этим существовало немало запретов и предостережений – о них подробнее рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2025
В древности люди старались избегать любых ссор и споров, ведь не хотели навлечь недоразумения и проблемы в семью. Кроме этого, ни в коем случае нельзя провести этот день в лени, поскольку существует высокий риск, что год будет безрезультатным и принесет несчастье. Также любая плохая мысль, сказанное в гневе слово или зависть в день равноденствия вернутся бумерангом. В то же время 20 марта не следует отказывать в помощи нуждающимся или проявлять равнодушие к чужим проблемам, потому что это может привлечь трудности и испытания в будущем.
К тому же предки не пренебрегали уборкой в доме, потому что хотели очистить пространство от негативной энергии и не хотели навлечь нечистую силу. У День весеннего равноденствия также не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, потому что начнутся финансовые трудности.
Что известно о Дне весеннего равноденствия 2025
Это явление наступает, когда Солнце переходит из Южного полушария в Северное. В этот момент звезда проходит через небесный центр, из-за чего обеспечивается одинаковая продолжительность дня и ночи, что составляет примерно по 12 часов. Поэтому для украинцев наступает астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния, 21 июня.
В 2025 году Украина будет отмечать День весеннего равноденствия в четверг, 20 марта, в 11:01 по киевскому времени. С тех пор дни будут становиться длиннее, а ночи – короче, из-за чего на улице будет быстрее светлеть.