Завтра – День весеннего равноденствия 2025: интересные ритуалы и важные запреты

День весеннего равноденствия является особым астрономическим явлением, когда день и ночь имеют почти одинаковую продолжительность. Это символический момент перехода от зимы к весне, когда природа просыпается, а свет побеждает над тьмой.

Издавна люди придавали этому дню особое значение, ведь он олицетворял новый жизненный этап. Когда будет День весеннего равноденствия в 2025 году, о его ритуалах и запретах – пишет LifeStyle24.

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Когда будет День весеннего равноденствия: какие его ритуалы

В праздник весеннего равноденствия Солнце проходит через небесный экватор, благодаря чему обеспечивается одинаковая продолжительность дня и ночи, что составляет примерно по 12 часов. Поэтому для украинцев наступает астрономическая весна, которая длится вплоть до момента летнего солнцестояния, что приходится на 21 июня.

В этом году весеннее равноденствие состоится 20 марта, в четверг, в 11:01 по киевскому времени. После этого ночи станут короче дней, поэтому теперь на улице будет медленнее темнеть. Несмотря на то, что равноденствие длится всего мгновение, его влияние является существенным на различные природные циклы, в частности миграции животных.

В древности этот день всегда был полон особых обрядов и ритуалов, которых придерживались наши предки. Одним из важнейших было зажжение огня, что символизировало победу света над тьмой. Вечером люди разжигали костер, вокруг которого собирались и начинали прыгать через костры. Так, можно было очиститься от всего плохого на будущий год.

Традиции Дня весеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik

Еще одной интересной традицией было приготовление обрядового печенья в виде жаворонков, ведь они ассоциировались с возвращением весны. Дети и взрослые не только ели эти вкусности, но и выносили их на улицу, призывая время года, и даже развешивали на деревьях как символ плодородия и пробуждающейся природы.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется обижаться и проявлять негативные эмоции.

Не стоит лениться.

Нельзя следует засорять дом и думать о плохом.

Отметим, что наша редакция ранее рассказывала о приметах и традициях Дня весеннего равноденствия.