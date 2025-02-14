Трогательные поздравления с Днем влюбленных 2025: теплые слова в стихах и прозе
В День святого Валентина стоит подарить нежность, тепло и романтическое настроение своим вторым половинкам. Кроме картинок и открыток, хорошим способом поздравить любимых остаются искренние слова.
24 Канал подготовил поздравления с Днем святого Валентина в прозе и стихах. Отправьте их своим вторым половинкам в этот волшебный праздник.
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Поздравления с Днем святого Валентина 2025: картинки, проза и стихи
З Днем закоханих!
Любов – це диво,
Танець метеликів,
Солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти – мій божественний дар!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча ж любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у ввечері – дарунки!
***
У День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти найкраща (найкращий) за усіх!
***
Любовь – это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить! Пусть этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!
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Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть любая любовь всегда будет взаимной!
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Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай у День закоханих мій поцілунок!
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В этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".
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С Днем святого Валентина, любимый (любимая)! Ты самый лучший человек на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!
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Любимый (Любимая), с Днем святого Валентина! С тех пор, как ты появился (появилась) в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, преодолевала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Люблю тебя безгранично!