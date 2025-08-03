С Днем Воздушных Сил ВСУ 2025: самые искренние поздравления в картинках и словах
- День Воздушных Сил ВСУ отмечается в первое воскресенье августа.
- В День Воздушных Сил редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах для защитников.
В первое воскресенье августа Украина чествует своих героев в небе – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В этом году этот праздник приходится на 3 августа.
Этот день чествует тех, кто ежедневно охраняет воздушное пространство государства, борется с ракетными ударами и защищает небо и жизни миллионов украинцев. Что интересно, День Воздушных Сил ВСУ официально установил Указ тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году. К этому времени существовали отдельные праздничные дни для военной авиации, но создание единого праздника для Воздушных Сил было связано с реформой Вооруженных Сил и выделением этого вида войск в самостоятельное командование.
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С 2014 года и особенно после начала полномасштабного вторжения в 2022-м, значение Воздушных Сил для безопасности страны возросло. Ведь бойцы ежедневно перехватывают вражеские ракеты, уничтожают дроны и поддерживают наши наземные войска с воздуха, пишет LifeStyle24.
Наша редакция подготовила искренние поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным, друзьям и близким, которые делают все возможное ради защиты родной Украины и победы врага в войне.
День Воздушных Сил ВСУ 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Днем Воздушных Сил Украины! Ваша отвага и профессионализм вызывают уважение и восхищение. Пусть ваше небо всегда будет чистым, полеты – удачными, а самолеты – исправными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
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С Днем Воздушных сил Украины! Вы бережете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным проблемам!
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День Збройних Сил
України відзначаємо,
Своїх доблесних воїнів
Ми сьогодні вітаємо!
Ви зберігаєте наш спокій
На землі та в морі.
Нам не страшний ворог будь-який
Поки ви в дозорі.
Кубок свій поспішаємо підняти
За вітчизну нашу,
Всім військовим побажати
Щастя й удачі!
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Ми День Збройних Сил,
Сьогодні відзначаємо.
Здоров'я, мужності, кохання,
Хлопцям побажаємо.
Ви захищаєте наш спокій,
Завжди, скрізь і всюди,
В України сильне військо,
Хай знають всі це люди.
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Поздравляю с Днем Воздушных Сил Украины! Вашей смелости и мастерству можно только позавидовать. Желаю вам крепкого здоровья, безоблачного неба и всегда удачных полетов. Вы настоящие герои!
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Наши дорогие пилоты, наши соколы, наши герои! Поздравляю всех военных с Днем Воздушных сил Украины. Ежедневно мы молимся за вас и ждем вас дома после победы. Будьте здоровы, берегите себя и пусть ваша служба будет вознаграждена достойно. Слава Украине!
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Повітряні Сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми маємо
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде тільки мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай служба ваша буде вірною,
А Бог здійснить мрії заповітні!
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Дякую усім пілотам,
І військовим літакам,
Хто воює за свободу,
Стереже повітря нам.
Ви України гордість!
Хай береже Господь,
Нехай вам буде легко.
Загрозу побороть.
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