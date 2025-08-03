В первое воскресенье августа Украина чествует своих героев в небе – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В этом году этот праздник приходится на 3 августа.

Этот день чествует тех, кто ежедневно охраняет воздушное пространство государства, борется с ракетными ударами и защищает небо и жизни миллионов украинцев. Что интересно, День Воздушных Сил ВСУ официально установил Указ тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году. К этому времени существовали отдельные праздничные дни для военной авиации, но создание единого праздника для Воздушных Сил было связано с реформой Вооруженных Сил и выделением этого вида войск в самостоятельное командование.

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С 2014 года и особенно после начала полномасштабного вторжения в 2022-м, значение Воздушных Сил для безопасности страны возросло. Ведь бойцы ежедневно перехватывают вражеские ракеты, уничтожают дроны и поддерживают наши наземные войска с воздуха, пишет LifeStyle24.

Наша редакция подготовила искренние поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным, друзьям и близким, которые делают все возможное ради защиты родной Украины и победы врага в войне.

День Воздушных Сил ВСУ 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю с Днем Воздушных Сил Украины! Ваша отвага и профессионализм вызывают уважение и восхищение. Пусть ваше небо всегда будет чистым, полеты – удачными, а самолеты – исправными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

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С Днем Воздушных сил Украины! Вы бережете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным проблемам!

Поздравление с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

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День Збройних Сил

України відзначаємо,

Своїх доблесних воїнів

Ми сьогодні вітаємо!

Ви зберігаєте наш спокій

На землі та в морі.

Нам не страшний ворог будь-який

Поки ви в дозорі.

Кубок свій поспішаємо підняти

За вітчизну нашу,

Всім військовим побажати

Щастя й удачі!

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Ми День Збройних Сил,

Сьогодні відзначаємо.

Здоров'я, мужності, кохання,

Хлопцям побажаємо.

Ви захищаєте наш спокій,

Завжди, скрізь і всюди,

В України сильне військо,

Хай знають всі це люди.

Поздравление с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем Воздушных Сил Украины! Вашей смелости и мастерству можно только позавидовать. Желаю вам крепкого здоровья, безоблачного неба и всегда удачных полетов. Вы настоящие герои!

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Наши дорогие пилоты, наши соколы, наши герои! Поздравляю всех военных с Днем Воздушных сил Украины. Ежедневно мы молимся за вас и ждем вас дома после победы. Будьте здоровы, берегите себя и пусть ваша служба будет вознаграждена достойно. Слава Украине!

Поздравление с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Повітряні Сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми маємо

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде тільки мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай служба ваша буде вірною,

А Бог здійснить мрії заповітні!

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Дякую усім пілотам,

І військовим літакам,

Хто воює за свободу,

Стереже повітря нам.

Ви України гордість!

Хай береже Господь,

Нехай вам буде легко.

Загрозу побороть.

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