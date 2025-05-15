Стала опорой в самые темные времена, – психолог о том, чем является вышиванка для украинца

Когда привычный нам мир трещит по швам, мы держимся за то, что выдержало века. За традиции, за ощущение принадлежности к народу и за наши корни.

Сегодня, 15 мая, украинцы по всему миру отмечают День вышиванки. Вместе с психологом "Фонда Маша" Натальей Хоменко LifeStyle 24 предлагает разобраться, как полномасштабная война пробудила нашу национальную идентичность. И почему вышиванка сейчас – это не просто красивая вышитая рубашка.

Обратите внимание День вышиванки – как поздравить с праздником и провести этот день интересно

Война – это сложнейшее испытание, ведь все, что казалось стабильным, разрушается. Тогда внутри нас может звучать вопрос о собственной идентичности. Методолог программы "Незламна мама" объяснила, что когда из жизни исчезает стабильность, а появляется опасность, психике важно найти внутренние и внешние опоры для поддержки.

В этот момент и появляется очень ощутимое "я – украинка/человек". А мы – украинцы. И эта коллективная идентичность становится той самой необходимой нам опорой. Мы чувствуем себя чем-то большим, чем просто личности, мы – часть народа, нации, государства,

– отметила Наталья Хоменко.

Это осознание заставляет возвращаться к своему: к украинскому языку, стилизованной национальной одежды. Мы начинаем исследовать свой род, наконец интересоваться историей собственной страны, читать книги украинских классиков. Психолог отметила, что таким образом именно национальная идентичность становится неизменной опорой в состоянии стресса.

Это ощущение появляется в сердце и осознается умом. Однако важным является и внешнее подкрепление.



Яворовская вышиванка / Фото с пинтереста

"Благодаря нашим предкам мы имеем символы, что передаются уже много веков от прабабушек и прадедушек к дочерям, сыновей, впоследствии – к внукам, правнуков. Это наш язык, герб, флаг и вышитые элементы декора и одежды. Один из важнейших этих символов – вышиванка. Ведь это не просто вышитая рубашка, это возможность сказать: "Я – украинец" без слов", – добавила Хоменко.

Вышиванка – это произведение и символ национальной идентичности, в которой соединились различные содержательные элементы. Это не только рубашка, а оберег, подарок, код нации. Он определяет принадлежность человека к роду, области и целого государства.

Напомним, что каждый элемент вышитой рубашки присутствует на наряде не просто так. Различные цвета и символы имеют разные значения – от оберегов до знаков семейного счастья и благополучия.

Подытоживая, именно поэтому 15 мая украинцы снова и снова одевают вышиванку. Не потому, что это формальность. Это вызвано глубокой потребностью напомнить миру о существовании и жизни Украины.