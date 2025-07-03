С Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ: искренние поздравления своими словами и картинки

Сегодня, 3 июля, отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Праздник был установлен в 2011 году приказом Министерства обороны Украины.

В течение лет зенитные ракетные войска защищают воздушное пространство Украины от российских воздушных целей. Враг целится на только по стратегическим объектам, но и по жилым домам, больницам, торговым центрам, детским площадкам, пытаясь уничтожить наши города и села, однако украинские военнослужащие делают все, чтобы сбить как можно больше ракет и дронов и сохранить жизни людей и их дома, пишет LifeStyle 24.

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День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ: поздравления

С Днем зенитных ракетных войск! Дорогие воины, благодарим вас за защиту украинского неба, за то, что приближаете нашу победу. Желаем выдержки, мужества, сил. Не теряйте профессионализма и становитесь только лучше!

Поздравление для защитников неба / Фото Радио Максимум

Дорогие военнослужащие зенитных ракетных войск, ваш труд – невероятно важен, поэтому пусть с вами всегда будет сила. Пусть ракеты всегда попадают в цель, не теряйте веру в победу. Слава Украине!

Поздравление для защитников неба / Фото Люкс ФМ

Поздравление для защитников неба / Фото Радио Максимум

Дорогие защитники неба, искренне поздравляем вас с праздником и благодарим вас за важнейший труд! Пусть в ваших домах всегда царят покой и согласие, а родные и близкие будут здоровыми. Пусть вера в Украину будет непоколебимой!

Поздравление для защитников неба / Фото Люкс ФМ

Поздравление для защитников неба / Фото Радио Максимум

Дорогие военнослужащие, благодарим вас за оборону украинского неба! В течение последних трех лет вы доказали свой профессионализм – им восхищаются не только в Украине, но и мире. Искренне поздравляем с праздником!