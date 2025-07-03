Протягом років зенітні ракетні війська захищають повітряний простір України від російських повітряних цілей. Ворог цілиться на лише по стратегічних об'єктах, але й по житлових будинках, лікарнях, торгових центрах, дитячих майданчиках, намагаючись знищити наші міста і села, однак українські військовослужбовці роблять все, аби збити якомога більше ракет та дронів і зберегти життя людей та їхні домівки, пише LifeStyle 24.

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День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ: привітання

З Днем зенітних ракетних військ! Дорогі воїни, дякуємо вам за захист українського неба, за те, що наближаєте нашу перемогу. Бажаємо витримки, мужності, сил. Не втрачайте професіоналізму і ставайте тільки кращими!

Привітання для захисників неба / Фото Радіо Максимум

Дорогі військовослужбовці зенітних ракетних військ, ваша праця – неймовірно важлива, тож нехай з вами завжди буде сила. Нехай ракети завжди потрапляють у ціль, не втрачайте віру в перемогу. Слава Україні!

Привітання для захисників неба / Фото Люкс ФМ

Привітання для захисників неба / Фото Радіо Максимум

Дорогі захисники неба, щиро вітаємо вас зі святом та дякуємо вам за надважливу працю! Нехай у ваших домівках завжди панують спокій та злагода, а рідні й близькі будуть здоровими. Нехай віра в Україну буде непохитною!

Привітання для захисників неба / Фото Люкс ФМ

Привітання для захисників неба / Фото Радіо Максимум

Дорогі військовослужбовці, дякуємо вам за оборону українського неба! Протягом останніх трьох років ви довели свій професіоналізм – ним захоплюються не лише в Україні, але й світі. Щиро вітаємо зі святом!