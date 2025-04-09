Почему женщины покрывают голову в церкви: запомните это

Каждый хоть раз слышал, что женщины должны обязательно заходить в платке в церковь. В связи с этим, многие девушки придерживаются этого правила и покрывают голову, чтобы посетить Божью службу.

Для кого-то это просто церковная традиция, а для некоторых – устаревший обычай, от которого стоит отходить. Почему женщины покрывают голову в церкви – рассказывает LifeStyle24.

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Почему стоит покрывать голову в церкви

В Священном Писании, в частности в Первом Послании к Коринфянам (1 Кор. 11:5), написано: "Всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с непокрытой головой, стыдит свою голову, потому что это то же, как если бы она была побрита... Поэтому женщина должна иметь на голове знак власти над ней, ради Ангелов". Апостол Павел утверждает, что платок символизирует приверженность и преданность жены мужу и является знаком для ангелов. Кроме этого, покрывая голову в церкви, женщина почитает Бога и познает определенный духовный порядок.

Так, по правилу апостола Павла носить платок во время молитвы должны только замужние женщины. Впрочем, в Украине немало молодых девушек также заходят в храм в головном уборе. Дело в том, что так женщины следуют примеру Пресвятой Богородицы, которая покрывала голову в знак покорности.

В то же время митрополит Киевский Епифаний, настоятель Православной церкви Украины, утверждает, что платок не всегда указывает на набожность человека. Если женщина заранее не планировала посетить храм, но захотела помолиться, то не нужно отказываться от этого из-за непокрытой головы.

Для чего женщины покрывают голову в церкви / Фото Freepik

Что нельзя делать в церкви

В каждом храме важно соблюдать определенных правил поведения. Во время церковной службы верующим не стоит разговаривать и быть громкими, поскольку это может мешать другим. Зато христианам следует сосредоточиться на молитве или размышлениях.

Также нельзя приходить в храм в спортивной или неопрятной одежде. В церковь важно заходить в сдержанном наряде, поэтому яркие и короткие вещи лучше оставить для прогулок. К тому же верующим нельзя скрещивать руки за спиной. Наши предки верили, что так люди привлекали к себе злых духов.