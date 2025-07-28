Сегодня – День ангела Владимира по старому стилю: теплые поздравления в картинках и словах

28 июля по старому стилю в Украине отмечают День ангела Владимира. Не забудьте подарить хорошее настроение именинникам сегодня.

LifeStyle24 подготовил лучшие поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным, знакомым и друзьям.

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Как поздравить с Днем ангела Владимира: картинки, проза и стихи

С Днем ангела! Желаю тебе оставаться лидером во всем. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и осуществлять мечты. Достичь высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого руководства, здоровья и надежных друзей.

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В эти непростые времена желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия и семейного тепла, и, конечно же, мирного неба над головой!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З іменинами вітаю!

Великих успіхів бажаю,

Життю по-справжньому радіти,

Кохати, мріяти, творити.

Хай будь-яка вдається справа,

Хай знайде вас багатство й слава,

Бажаю безліч перемог.

Хай береже від бід вас Бог!

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Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля вам радість завжди дарувала!

З Днем ангела Володимира!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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От всего сердца тебе, Владимир, желаю много искренних улыбок, хороших людей в твоем окружении и блестящих достижений! Пусть твои глаза всегда горят счастьем и радостью! Заряжай других своим жизнелюбием и позитивом, ведь ты такой открытый, веселый и добрый человек! Пусть все в твоей жизни складывается так, как ты пожелаешь!

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Владимир, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от беды, придает сил в сложные моменты и направляет на правильный путь. Желаю мира в душе, крепкого здоровья и счастья в каждом дне!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Володю, з іменинами

Тебе в цей день вітаю!

Багато радості, кохання

І щастя я бажаю.

Збуваються нехай всі мрії,

Щоб жив ти у достатку,

Любов хай твою душу гріє,

І буде все в порядку!

***

Володю, з іменинами сердечно вітаю,

Щастя і радості тобі я бажаю!

Нехай твій ангел завжди поруч іде,

Від лиха й печалі тебе береже.