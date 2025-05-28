Календарь дней ангела на июнь 2025 года: кто будет праздновать свои именины

При выборе имени для ребенка родители вдохновляются различными вариантами. В частности, теми, которые принадлежали христианским святым.

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 назад. О Днях ангела июня 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Календарь Дней ангела на июнь 2025 года

1 июня – Павел, Вера, Харитон, Василий, Давид, Гавриил, Денис.

2 июня – Ян, Юлиана, Иван, Мария, Дмитрий, Константин, Ульяна.

3 июня – Михаил, Лукьян, Денис, Юлиан, Дмитрий, Афанасий, Павел.

4 июня – София, Ян, Петр, Иван, Елизар, Назар, Марта, Мария, Митрофан, Марфа.

5 июня – Теодор, Петр, Егор, Леонид, Константин, Игорь, Николай, Георгий, Федор, Аполлон, Гавриил, Гордей, Михаил, Марк.

6 июня – Георгий, Егор, Илларион.

7 июня – Лев, Валерия, Степан, Владимир, Тарас, Григорий, Павел, Василий, Александр, Ян, Виктор, Валентин, Сюзанна, Антон, Николай, Вольдемар, Богдан, Петр, Афанасий, Михаил, Мария, Вениамин, Иван, Зинаида, Игнат.

8 июня – Теодор, Константин, Павел, Василий, Мелания, Федор.

9 июня – Фекла, Алексей, Кирилл, Мария, Марианна, Ян, Иван, Александр, Марфа, Марта.

10 июня – Семен, Макар, Александр, Антонина, Ян, Алексей, Иван, Павел, Василий, Николай, Тимофей.

11 июня – Мария, Варфоломей.

12 июня – Петр, Иван, Юлиан, Анна, Тимофей, Ян, Степан, Арсений, Андрей.

13 июня – Савва, Дмитрий, Пелагея, Даниил, Иван, Александра, Анна, Александр, Яков, Антонина, Ян, Акилина, Андрей.

14 июня – Георгий, Александр, Елисей, Серафим, Павел, Николай, Егор, Владимир, Вольдемар, Иосиф.

15 июня – Теодор, Федор, Михаил, Семен, Григорий.

16 июня – Михаил, Тихон, Константин, Петр.

17 июня – Клим, Савелий, Иосиф, Пелагея, Исмаил, Никита, Кирилл, Максим.

18 июня – Ефросиния, Михаил, Афанасий, Леонтий, Мария, Дарья, Даниил.

19 июня – Теодор, Степан, Никита, Ксения, Федор, Ян, Оксана, Василий, Семен, Иван, Григорий.

20 июня – Иван, Теодор, Ян, Иннокентий, Федор.

21 июня – Елена, Макар, Илона, Ян, Иван, Георгий, Александр, Егор, Елена.

22 июня – Нил, Анастасия, Леонид, Леонтий, Иван, Ян, Петр.

23 июня – Денис, Макар, Ираклий, Павел, Никита, Николай, Елена, Дмитрий, Петр, Елена, Игнат, Захар, Илона.

24 июня – Богдан, Лука, Ян, Андрей, Александр, Фаина, Константин, Иван, Мария.

25 июня – Яков, Василий.

26 июня – Борис, Николай, Роман, Филипп, Кристина, Остап.

27 июня – Харитон, Павел, Денис, Давид, Вера, Василий, Гавриил.

28 июня – Ян, Константин, Дмитрий, Мария, Ульяна, Юлиана, Иван.

29 июня – Петр, Афанасий, Павел, Михаил, Юлиан, Лукьян, Денис, Дмитрий.

30 июня – Назар, Ян, Иван, Петр, Марта, Елизар, Мария, Марфа, Митрофан, София.

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