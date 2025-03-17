Возвращаются в моду: 6 забытых украинских имен для мальчиков и девочек

В последние годы украинцы все чаще обращаются к своим корням, потому что стремятся восстановить старинные традиции. В частности, это касается выбора имен для детей.

Когда-то распространенные, но впоследствии забытые варианты, снова становятся популярными. LifeStyle24 со ссылкой на видео тикток-аккаунта sydorenko91 рассказывает о старинных именах для мальчиков и девочек.

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Подборка забытых украинских имен для мальчиков и девочек

Наум

Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "тот, кто утешает". Его владельцем был один из двенадцати малых библейских пророков, по имени Наум. Святой предсказал разрушение города Ниневии.

Улас

Это форма имени Власий, что трактуется как "шепелявый". В народе его связывают со святым Власием, покровителем скота.

Корней

Это имя имеет латинское происхождение и означает "рогатый" или "сильный, как рог". В древности так называли стойких и выносливых мужчин.

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Мелашка

Такое имя происходит из Древней Греции и означает "темная, черная". Этот вариант является одной из форм имени Мелания, которое сейчас считается достаточно распространенным среди украинок.

Тереса

Это имя образовано от имени Тереза. По одной из версий, оно происходит от глагола "теризо" и трактуется как "жать".

Ориана

Имя Ориана имеет корни в древней украинской мифологии. Это также название страны пахарей, поэтому трактуется как "орианская женщина". Что интересно, в римской мифологии так звали богиню утренней зари.

Какие еще забытые имена возвращаются в моду

Имя Митрофан образовано от древнегреческого имени Метрофанес, что означает "матерью явленный". Наши предки нередко так называли крестьян. Впрочем, в современном мире оно относится к перечню забытых имен, которые успешно возрождаются.

В то же время имя Мусий также возвращается в моду. Оно имеет древнееврейское происхождение и образовано от имени Моисей, которое означает "вытянутый из воды". Его известным владельцем был пророк Моисей, который вывел евреев из египетского плена и получил от Бога 10 заповедей на горе Синай.