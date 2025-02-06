Дают силу и оберегают: 11 забытых женских имен, которые скрывают особое значение

Древние украинские имена имеют особое значение и происхождение. Они отражают культуру и традиции нашего народа.

Некоторые из этих вариантов сохранились еще с древних времен, а другие стали редкими, но не потеряли своей уникальности. 24 Канал со ссылкой на видео тикток-аккаунта sydorenko91 рассказывает о забытых украинских именах для девочек.

Не пропустите Как назвать девочку в феврале 2025 года: подборка трендовых имен

Подборка забытых украинских имен

Орислава – состоит из двух корней – "ор" и "слава", поэтому означает "та, что прославляет Яра".

Юстина – имеет латинское происхождение и трактуется как "справедливая" и "честная". Это имя также закрепилось в народе благодаря святой мученице Юстине.

Минодора – имеет греческие корни и переводится как "лунный дар". Носительницей этого имени была христианская святая Минодора, которая пострадала из-за преданности Богу.

Ясения – имеет славянское происхождение и означает "ясная".

Текля – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "Божья слава". Это имя было распространенным в Украине в XIX – начале XX века.

Мартка – это имя, вероятно, образовано от варианта "Марта", что имеет древнееврейские корни и переводится как "госпожа" или "хозяйка".

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Фросина – украинская форма имени Ефросиния, что означает "радость" и "веселье". Это имя получило распространение благодаря святой Ефросинии Полоцкой, просветительнице Руси.

Харитина – имеет греческие корни и означает "утонченная". В мифологии хариты были богинями красоты и радости, поэтому это имя символизирует доброту и милосердие.

Маина – имеет несколько версий происхождения. Первая – латинское и переводится как "та, что рождена в мае". Вторая – из греческой мифологии и образовано от имени богини плодородия Маи.

Тереса – образованное от имени Тереза. По одной из версий, наши предки сформировали это имя от греческого глагола "теризо", которое означает "жать".

Лукина – происходит от римского мужского имени Лукий или Луций и означает "свет".

Какие старинные имена возвращаются в моду

Имя Мелашка имеет древнегреческое происхождение и означает "темная, черная". Этот вариант является одной из форм имени Мелания, который сейчас считается достаточно распространенным среди украинок.

Имя Мокрина имеет украинские корни и происходит от слова "мокрый". В древности его обладательницей была святая Макрина – покровительница осени.

Имя Ориана имеет корни в древней украинской мифологии. Это также название страны пахарей, поэтому трактуется как "орианская женщина". Что интересно, в римской мифологии так звали богиню утренней зари.