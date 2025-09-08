Укр Рус
8 сентября, 11:37
2

Ваших предков уважали в народе: 15 фамилий, которые принадлежали самым уважаемым украинцам

Влада Пономарева
Основні тези
  • Особые фамилии в Украине давали уважаемым людям, которые имели доброту и искренность.
  • Среди таких фамилий: Добриян, Тишко, Мирный.

В древности наши предки нередко вкладывали особые смыслы в фамилии. Именно поэтому многие родовые имена могут многое рассказать о чертах характера, привычках или даже добрых поступках своих носителей.

Что интересно, особенно уважаемым и добрым людям давали фамилии, которые характеризовали их внутреннюю красоту и силу духа. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Какие фамилии принадлежали только уважаемым украинцам?

Наши предки отмечали людей, которых уважала община, особыми фамилиями. Так, если кто-то был мудрым и милосердным, то получал родовое имя, которое бы рассказывало о добродетели своего носителя. Эти фамилии передавались из поколения в поколение и сохранились до наших времен. В современном мире такие родовые имена свидетельствуют о том, как высоко наш народ ценил доброту и искренность.

Среди украинских фамилий, которые давали только уважаемым украинцам:

  • Добриян – 88 владельцев.
  • Тишко – 1118 представителей.
  • Мирный – 874 носителя.
  • Ласковый – 306 украинцев.
  • Субтельный – 45 владельцев.
  • Любимый – 343 представителя.
  • Тихий – 75 носителей.
  • Сладкий – 1933 украинцы.
  • Тихун – 113 владельцы.
  • Тихий – 1154 представители.
  • Добрый – 156 носителей.
  • Любимый – 133 украинца.
  • Благий – 519 владельцев.
  • Святой – 267 представителей.
  • Деликатный – 251 носитель.

Фамилии, которые давали уважаемым украинцам / Фото Freepik

Фамилии, которые давали людям с добрым сердцем

  • Родовое имя Добрыня считается особенно редким, ведь известно о 7 его носителях. Несколько веков назад это фамилию давали людям, которые имели доброе сердце. Чаще всего это родовое имя можно услышать в Киевской области.
  • Фамилия Ясный нередко принадлежала тем, кто отличался искренностью и добротой. В современном мире насчитывается 70 владельцев этого родового имени, которые в основном живут в Киевской и Хмельницкой областях. В реестрах эта фамилия также упоминается среди репрессированных.
  • В древности фамилия Ласковый давали людям, которые никогда не отказывали в помощи и часто давали хорошие советы своим близким. Сейчас известно о 306 носителях этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киевской области. Что интересно, фамилия Ласковый упоминается в реестрах среди киевского мещанства и репрессированных.