Что интересно, особенно уважаемым и добрым людям давали фамилии, которые характеризовали их внутреннюю красоту и силу духа. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Какие фамилии принадлежали только уважаемым украинцам?

Наши предки отмечали людей, которых уважала община, особыми фамилиями. Так, если кто-то был мудрым и милосердным, то получал родовое имя, которое бы рассказывало о добродетели своего носителя. Эти фамилии передавались из поколения в поколение и сохранились до наших времен. В современном мире такие родовые имена свидетельствуют о том, как высоко наш народ ценил доброту и искренность.

Среди украинских фамилий, которые давали только уважаемым украинцам:

Добриян – 88 владельцев.

Фамилии, которые давали уважаемым украинцам / Фото Freepik

Фамилии, которые давали людям с добрым сердцем