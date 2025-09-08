Что интересно, особенно уважаемым и добрым людям давали фамилии, которые характеризовали их внутреннюю красоту и силу духа. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.
Какие фамилии принадлежали только уважаемым украинцам?
Наши предки отмечали людей, которых уважала община, особыми фамилиями. Так, если кто-то был мудрым и милосердным, то получал родовое имя, которое бы рассказывало о добродетели своего носителя. Эти фамилии передавались из поколения в поколение и сохранились до наших времен. В современном мире такие родовые имена свидетельствуют о том, как высоко наш народ ценил доброту и искренность.
Среди украинских фамилий, которые давали только уважаемым украинцам:
- Добриян – 88 владельцев.
- Тишко – 1118 представителей.
- Мирный – 874 носителя.
- Ласковый – 306 украинцев.
- Субтельный – 45 владельцев.
- Любимый – 343 представителя.
- Тихий – 75 носителей.
- Сладкий – 1933 украинцы.
- Тихун – 113 владельцы.
- Тихий – 1154 представители.
- Добрый – 156 носителей.
- Любимый – 133 украинца.
- Благий – 519 владельцев.
- Святой – 267 представителей.
- Деликатный – 251 носитель.
Фамилии, которые давали уважаемым украинцам / Фото Freepik
Фамилии, которые давали людям с добрым сердцем
- Родовое имя Добрыня считается особенно редким, ведь известно о 7 его носителях. Несколько веков назад это фамилию давали людям, которые имели доброе сердце. Чаще всего это родовое имя можно услышать в Киевской области.
- Фамилия Ясный нередко принадлежала тем, кто отличался искренностью и добротой. В современном мире насчитывается 70 владельцев этого родового имени, которые в основном живут в Киевской и Хмельницкой областях. В реестрах эта фамилия также упоминается среди репрессированных.
- В древности фамилия Ласковый давали людям, которые никогда не отказывали в помощи и часто давали хорошие советы своим близким. Сейчас известно о 306 носителях этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киевской области. Что интересно, фамилия Ласковый упоминается в реестрах среди киевского мещанства и репрессированных.