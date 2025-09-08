Що цікаво, особливо шанованим і добрим людям давали прізвища, які характеризували їхню внутрішню красу й силу духу. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Дивіться також 8 цікавих українських прізвищ, які одразу привертають увагу: перевірте своє у списку

Які прізвища належали лише шанованим українцям?

Наші пращури відзначали людей, яких поважала громада, особливими прізвищами. Так, якщо хтось був мудрим і милосердним, то отримував родове ім'я, яке б розповідало про чесноти свого носія. Ці прізвища передавалися з покоління в покоління та збереглися до наших часів. У сучасному світі такі родові імена свідчать про те, як високо наш народ цінував доброту та щирість.

Серед українських прізвищ, які давали лише шанованим українцям:

Добріян – 88 власників.

– 88 власників. Тишко – 1118 представників.

– 1118 представників. Мирний – 874 носії.

– 874 носії. Ласкавий – 306 українців.

– 306 українців. Субтельний – 45 власників.

– 45 власників. Любий – 343 представники.

– 343 представники. Тихенький – 75 носіїв.

– 75 носіїв. Солодкий – 1933 українці.

– 1933 українці. Тихун – 113 власники.

– 113 власники. Тихий – 1154 представники.

– 1154 представники. Добрий – 156 носіїв.

– 156 носіїв. Коханий – 133 українці.

– 133 українці. Благий – 519 власників.

– 519 власників. Святий – 267 представників.

– 267 представників. Делікатний – 251 носій.

Прізвища, які давали шанованим українцям / Фото Freepik

Прізвища, які давали людям з добрим серцем