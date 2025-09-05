Такі прізвища часто викликають усмішку, цікавість або навіть захоплення, адже за кожним стоїть унікальна історія. Про цікаві українські родові імена, які одразу привертають увагу – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
Які цікаві українські прізвища привертають увагу?
Будь-яке українське прізвище здатне розповісти про коріння, заняття чи навіть риси характеру предків. В українській культурі можна зустріти десятки промовистих прізвищ, що звучать яскраво й символічно. Чимало з них навіть мають козацьке походження. Серед українських прізвищ, які привертають увагу:
- Неборачко – це прізвище має жартівливе звучання, тому може запам'ятатися надовго. Наразі відомо про 203 носії такого родового імені, які живуть в Україні.
- Соловей – воно асоціюється з пташкою, яка вміє красиво співати та зачаровувати своїм голосом. Нині налічується понад 11 000 власників цього милозвучного прізвища.
- Вернигора – таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. В Україні мешкають 2219 представників цих прізвищ.
- Писаренко – ймовірно, це прізвище належало козацьким писарям, адже згадується у реєстрах за 1756, 1649 і 1638 роки. Родове ім'я вважається поширеним в Україні, бо відомо про 6505 його носіїв.
- Довбуш – асоціюється з Олексою Довбушем, легендарним опришківським ватажком у Карпатах. 1271 представник цього прізвища живе в Україні.
- Гармата – таке родове ім'я належало сильним людям, які переважно займалися військовою справою. 298 українців мають це родове прізвище.
- Чабанець – його зазвичай отримували сини пастухів. Лише 167 громадян України можуть похизуватися таким прізвищем.
- Вишиваний – асоціюється з вишиванкою, тому належало людям, які особливо сильно пишалися власною культурою. Відомо про 116 представників такого прізвища в Україні.
Цікаві українські прізвища / Фото Freepik
Які українські прізвища мають цікаве походження?
- Бойко – наші пращури давали таке родове ім'я енергійним і харизматичним людям, які полюбляли активний відпочинок. Наразі налічується 83 195 власників цього прізвища.
- Лебідь – це прізвище переважно належало людям, які відзначалися елегантністю та граційністю. 8978 власників такого родового імені проживають в Україні.
- Славний – утворене від слово "слава", тому, ймовірно, належало красивим людям, які легко досягали успіху у будь-яких справах. У сучасному світі відомо лише про 190 представників цього прізвища.
- Руденко – походить від слова "рудий", тому таке прізвище давали людям з рудим кольором волосся. Цим родовим іменем можуть похизуватися 43 954 людини.
- Селепій – прізвище прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно утворене від грецького імені Селепіос, що трактується як "прекрасний" або "величний". В Україні нині живуть 97 носіїв такого прізвища.