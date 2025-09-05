Такі прізвища часто викликають усмішку, цікавість або навіть захоплення, адже за кожним стоїть унікальна історія. Про цікаві українські родові імена, які одразу привертають увагу – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Які цікаві українські прізвища привертають увагу?

Будь-яке українське прізвище здатне розповісти про коріння, заняття чи навіть риси характеру предків. В українській культурі можна зустріти десятки промовистих прізвищ, що звучать яскраво й символічно. Чимало з них навіть мають козацьке походження. Серед українських прізвищ, які привертають увагу:

Неборачко – це прізвище має жартівливе звучання, тому може запам'ятатися надовго. Наразі відомо про 203 носії такого родового імені, які живуть в Україні.

– це прізвище має жартівливе звучання, тому може запам'ятатися надовго. Наразі відомо про 203 носії такого родового імені, які живуть в Україні. Соловей – воно асоціюється з пташкою, яка вміє красиво співати та зачаровувати своїм голосом. Нині налічується понад 11 000 власників цього милозвучного прізвища.

– воно асоціюється з пташкою, яка вміє красиво співати та зачаровувати своїм голосом. Нині налічується понад 11 000 власників цього милозвучного прізвища. Вернигора – таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. В Україні мешкають 2219 представників цих прізвищ.

– таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. В Україні мешкають 2219 представників цих прізвищ. Писаренко – ймовірно, це прізвище належало козацьким писарям, адже згадується у реєстрах за 1756, 1649 і 1638 роки. Родове ім'я вважається поширеним в Україні, бо відомо про 6505 його носіїв.

– ймовірно, це прізвище належало козацьким писарям, адже згадується у реєстрах за 1756, 1649 і 1638 роки. Родове ім'я вважається поширеним в Україні, бо відомо про 6505 його носіїв. Довбуш – асоціюється з Олексою Довбушем, легендарним опришківським ватажком у Карпатах. 1271 представник цього прізвища живе в Україні.

– асоціюється з Олексою Довбушем, легендарним опришківським ватажком у Карпатах. 1271 представник цього прізвища живе в Україні. Гармата – таке родове ім'я належало сильним людям, які переважно займалися військовою справою. 298 українців мають це родове прізвище.

– таке родове ім'я належало сильним людям, які переважно займалися військовою справою. 298 українців мають це родове прізвище. Чабанець – його зазвичай отримували сини пастухів. Лише 167 громадян України можуть похизуватися таким прізвищем.

– його зазвичай отримували сини пастухів. Лише 167 громадян України можуть похизуватися таким прізвищем. Вишиваний – асоціюється з вишиванкою, тому належало людям, які особливо сильно пишалися власною культурою. Відомо про 116 представників такого прізвища в Україні.

Цікаві українські прізвища / Фото Freepik

Які українські прізвища мають цікаве походження?