Такие фамилии часто вызывают улыбку, любопытство или даже восхищение, ведь за каждой стоит уникальная история. Об интересных украинских родовых именах, которые сразу привлекают внимание – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Смотрите также 10 самых коротких украинских фамилий, которые нечасто можно услышать

Какие интересные украинские фамилии привлекают внимание?

Любая украинская фамилия способна рассказать о корнях, занятиях или даже чертах характера предков. В украинской культуре можно встретить десятки красноречивых фамилий, звучащих ярко и символично. Многие из них даже имеют казацкое происхождение. Среди украинских фамилий, которые привлекают внимание:

Неборачко – эта фамилия имеет шутливое звучание, поэтому может запомниться надолго. Сейчас известно о 203 носителях такого родового имени, которые живут в Украине.

– эта фамилия имеет шутливое звучание, поэтому может запомниться надолго. Сейчас известно о 203 носителях такого родового имени, которые живут в Украине. Соловей – оно ассоциируется с птичкой, которая умеет красиво петь и очаровывать своим голосом. Сейчас насчитывается более 11 000 владельцев этой благозвучной фамилии.

– оно ассоциируется с птичкой, которая умеет красиво петь и очаровывать своим голосом. Сейчас насчитывается более 11 000 владельцев этой благозвучной фамилии. Вернигора – такое родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы. В Украине проживают 2219 представителей этих фамилий.

– такое родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы. В Украине проживают 2219 представителей этих фамилий. Писаренко – вероятно, эта фамилия принадлежала казацким писарям, ведь упоминается в реестрах за 1756, 1649 и 1638 годы. Родовое имя считается распространенным в Украине, потому что известно о 6505 его носителей.

– вероятно, эта фамилия принадлежала казацким писарям, ведь упоминается в реестрах за 1756, 1649 и 1638 годы. Родовое имя считается распространенным в Украине, потому что известно о 6505 его носителей. Довбуш – ассоциируется с Олексой Довбушем, легендарным опришковским предводителем в Карпатах. 1271 представитель этой фамилии живет в Украине.

– ассоциируется с Олексой Довбушем, легендарным опришковским предводителем в Карпатах. 1271 представитель этой фамилии живет в Украине. Пушка – такое родовое имя принадлежало сильным людям, которые преимущественно занимались военным делом. 298 украинцев имеют эту родовую фамилию.

– такое родовое имя принадлежало сильным людям, которые преимущественно занимались военным делом. 298 украинцев имеют эту родовую фамилию. Чабанец – его обычно получали сыновья пастухов. Только 167 граждан Украины могут похвастаться такой фамилией.

– его обычно получали сыновья пастухов. Только 167 граждан Украины могут похвастаться такой фамилией. Вышитый – ассоциируется с вышиванкой, поэтому принадлежало людям, которые особенно сильно гордились собственной культурой. Известно о 116 представителях такой фамилии в Украине.

Интересные украинские фамилии / Фото Freepik

Какие украинские фамилии имеют интересное происхождение?