Укр Рус
lifestyle 24 Новини про моду та стиль життя Ваших предків поважали у народі: 15 прізвищ, які належали найшанованішим українцям
8 вересня, 11:37
2

Ваших предків поважали у народі: 15 прізвищ, які належали найшанованішим українцям

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Особливі прізвища в Україні давали шанованим людям, які мали доброту та щирість.
  • Серед таких прізвищ: Добріян, Тишко, Мирний.

У давнину наші предки нерідко вкладали особливі сенси в прізвища. Саме тому чимало родових імен можуть багато розповісти про риси характеру, звички чи навіть добрі вчинки своїх носіїв.

Що цікаво, особливо шанованим і добрим людям давали прізвища, які характеризували їхню внутрішню красу й силу духу. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Дивіться також 8 цікавих українських прізвищ, які одразу привертають увагу: перевірте своє у списку

Які прізвища належали лише шанованим українцям?

Наші пращури відзначали людей, яких поважала громада, особливими прізвищами. Так, якщо хтось був мудрим і милосердним, то отримував родове ім'я, яке б розповідало про чесноти свого носія. Ці прізвища передавалися з покоління в покоління та збереглися до наших часів. У сучасному світі такі родові імена свідчать про те, як високо наш народ цінував доброту та щирість.

Серед українських прізвищ, які давали лише шанованим українцям:

  • Добріян – 88 власників.
  • Тишко – 1118 представників.
  • Мирний – 874 носії.
  • Ласкавий – 306 українців.
  • Субтельний – 45 власників.
  • Любий – 343 представники.
  • Тихенький – 75 носіїв.
  • Солодкий – 1933 українці.
  • Тихун – 113 власники.
  • Тихий – 1154 представники.
  • Добрий – 156 носіїв.
  • Коханий – 133 українці.
  • Благий – 519 власників.
  • Святий – 267 представників.
  • Делікатний – 251 носій.

Прізвища, які давали шанованим українцям / Фото Freepik

Прізвища, які давали людям з добрим серцем

  • Родове ім'я Добриня вважається особливо рідкісним, адже відомо про 7 його носіїв. Кілька століть тому це прізвище давали людям, які мали добре серце. Найчастіше це родове ім'я можна почути на Київщині.
  • Прізвище Ясний нерідко належало тим, хто відзначався щирістю та добротою. У сучасному світі налічується 70 власників цього родового імені, які здебільшого живуть на Київщині та Хмельниччині. У реєстрах це прізвище також згадується серед репресованих.
  • У давнину прізвище Ласкавий давали людям, які ніколи не відмовляли у допомозі та часто давали гарні поради своїм близьким. Наразі відомо про 306 носіїв цього родового імені, які переважно мешкають на Київщині. Що цікаво, прізвище Ласкавий згадується у реєстрах серед київського міщанства та репресованих.