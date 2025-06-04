Вот эти 9 украинских фамилий принадлежали только ворчливым: проверьте свою в списке

Черты характера человека довольно часто становились основой для украинских фамилий. Так, особенно ворчливых людей отмечали соответствующими родовыми именами.

О том, какие украинские фамилии принадлежали сварливым людям – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий, которые принадлежали ворчливым украинцам

Среди наших предков было немало людей, которые любили жаловаться на свою жизнь и спорить по пустякам. Именно поэтому образовывались фамилии Задира, Задиренко и Задирка, которые указывали на то, что их владельцы легко раздражаются, когда кто-то выражает альтернативное мнение, и часто имеют вспышки гнева. Сейчас известно о более 740 носителях этих родовых имен, которые преимущественно живут в Киевской и Николаевской областях.

Что интересно, фамилии Сварник, Сварун и Сварич принадлежали тем, кто мог делать саркастические замечания в ответ на чужую критику или несогласие и часто перебивать собеседника, особенно если чувствовал, что с ним не согласны. В Украине сейчас живут 138 представителей таких родовых имен в основном в Хмельницкой области.

В то же время люди, которые часто спорят, потому что имеют сильную потребность в доказательстве собственной правоты, имели фамилии Кривда, Кривденко и Горько. В современном мире насчитывается более 1300 носителей этих родовых имен, которые живут почти во всех областях Украины.

Фамилии, которые давали ворчливым людям / Фото Freepik

О других фамилии, которые принадлежали конфликтным и раздражительным людям – читайте далее в нашем материале.