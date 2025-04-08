14 украинских фамилий, которые указывают на греческое происхождение: проверьте свою в списке

В современном мире многие украинцы интересуются происхождением собственных фамилий. Некоторые родовые имена появились на территории Украины из-за влияния разных культур.

В частности, это касается греческого. LifeStyle24 со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о фамилиях, которые пришли к нам из Древней Греции.

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Подборка украинских фамилий, имеющих греческое происхождение

Большинство фамилий греческого происхождения могут казаться странными из-за своего звучания и значения. Так, родовое имя Волониц трактуется как "вязальная спица", поэтому вполне вероятно, что в древности его владельцы любили заниматься рукоделием. В то же время фамилия Куркчи дословно переводится как "меховой", что может свидетельствовать об излюбленном занятии предков, связанном с обработкой меха.

К тому же некоторые родовые имена указывали на внешние особенности человека. Например, фамилия Ахбаш происходит от греческого слова, которое означает "светловолосый", а Киор – "слепой". Также стоит упомянуть о родовом имени Балабан, которое переводится как "огромный". По словам исследователя Юлиана Редько, предки давали эту фамилию крепким людям.

Среди интересных родовых имен греческого происхождения также есть:

Мангуш;

Шамли;

Мрамор;

Яцько;

Габида;

Имерели;

Варсамас;

Ялу.

Фамилии, которые имеют греческое происхождение / Фото Freepik

Какая еще фамилия указывает на древнегреческое происхождение

Эксперты группы "Украинская фамилия" отметили, что фамилия Атамас имеет древнегреческие корни. Более того, так звали царя, который правил городом Орхоменос. По мифологии, человек был внуком бога Прометея, похитившего огонь с Олимпа и передавшего его людям.

В современном мире известно лишь о 120 носителях этой фамилии, проживающих в Киевской, Николаевской и Днепровской областях.