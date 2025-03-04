Их невозможно услышать за границей: 10 древних фамилий, которые остались только в Украине

Украинские фамилии могут многое рассказать о жизни наших предков. Древнейшие из родовых имен появились еще во времена существования Запорожской Сечи.

Большинство подобных украинских фамилий когда-то принадлежало казакам. О родовых именах, которые остались только в Украине – рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко.

Интересно 5 древних украинских имен, которые стали основой для фамилий: проверьте свое в списке

Подборка украинских фамилий, которые остались только в Украине

Некоторые фамилии имели несколько шутливый характер. Они преимущественно принадлежали казакам, которые создавали родовые имена на основе юмора. В современном мире эти фамилии можно услышать почти во всех областях Украины, но за рубежом этого сделать невозможно. Кроме этого, подобные родовые имена вызывают улыбку, поскольку имеют необычное звучание. Среди таких родовых имен:

Слинюк – известно о 98 людях, которые имеют эту фамилию. В основном они проживают в Киеве и Житомире.

– известно о 98 людях, которые имеют эту фамилию. В основном они проживают в Киеве и Житомире. Неижборщ – насчитывается 20 его носителей, которые живут в Сумах и Полтаве.

– насчитывается 20 его носителей, которые живут в Сумах и Полтаве. Недайкаша – 8 владельцев этой фамилии, которые живут в Кировоградской области.

– 8 владельцев этой фамилии, которые живут в Кировоградской области. Затуливитер – 374 носителя, которые живут в Киеве, Никополе и Кропивницком.

– 374 носителя, которые живут в Киеве, Никополе и Кропивницком. Непийвода – 1107 носителей, которые живут в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

– 1107 носителей, которые живут в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Перебийнис – известно о 194 владельцах, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове.

– известно о 194 владельцах, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове. Дримайло – 30 носителей, которые живут в Полтаве.

– 30 носителей, которые живут в Полтаве. Сопель – 151 владелец, проживающий в Тернополе и Одессе.

– 151 владелец, проживающий в Тернополе и Одессе. Тягнирядно – 459 владельцев, которые живут на юге Украины.

– 459 владельцев, которые живут на юге Украины. Нагнибида – насчитывается 495 носителей, которые живут преимущественно в Каменце-Подольском и Киеве.

Древние украинские фамилии / Фото Freepik

Какие существуют древнейшие украинские фамилии

В Киевской Руси люди нередко, вместо фамилий, имели прозвища. Впрочем, при развитии делопроизводства на территории Украины возникла потребность в создании собственных родовых имен. К древнейшим фамилиям относятся:

Сулима – 3037 носителей в Украине, проживающих в Киевской, Винницкой и Львовской области.

Логвиненко – известно о 5591 владельца этой фамилии, проживающего в Киевской, Харьковской и Днепровской областях.

Билан – занимает 386 место среди самых распространенных фамилий в Украине. Им может похвастаться 7932 человека, проживающих в Киеве, Днепре и Черкассах.

Жадан – пока известно о 3768 носителях этой фамилии в Украине. Чаще всего такое родовое имя можно услышать в Харькове, Киеве и Днепре.

Эти фамилии помогали подчеркнуть черты характера, внешности или род занятий носителя в древности. Поэтому такие родовые имена были достаточно популярными среди наших предков.