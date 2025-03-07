Вдохновленные природой: подборка украинских фамилий, которые возникли от названий птиц

В Украине существует много фамилий, образованных от названий животных. Особенно много таких родовых имен связаны с птицами.

Эти фамилии могли возникать по разным причинам – как из-за внешности человека, так и из-за его поведения или характера. О фамилиях, которые образованы от названий птиц – рассказывает 24 Канал со ссылкой на украинского исследователя и языковеда Михаила Худаша.

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Подборка украинских фамилий, которые возникли от названий птиц

В древности эти фамилии скрывали глубокий смысл, поэтому могли многое рассказать о характере своих носителей. Кто-то был гордым и свободным, как орел, некоторые – ловким, как сорока, или преданным и нежным как лебедь. Вероятно, предки, имевшие такие родовые имена, могли похвастаться особой связью с природой.

Довольно часто предки образовывали фамилии непосредственно от названия птицы. Эти родовые имена считаются достаточно популярными в Украине, поэтому их часто можно услышать среди граждан. Среди таких фамилий: Голубь, Гусь, Индюк, Качур, Когут, Курица, Петух, Балабан, Беркут, Бусько, Ворона, Гава, Галка, Гоголь, Воробей, Грач, Деркач, Дрозд, Журавль, Кукушка, Кобец, Крук, Кулик, Ласточка, Лебедь, Аист, Одуд, Орел, Перепелица, Филин, Синица, Сыч, Снегирь, Сова, Сойка, Сокол, Соловей, Сорока, Стриж, Тетерев, Чайка, Цапля, Чиж, Черногуз, Скворец, Шуляк, Ястреб.

Кроме этого, до наших времен сохранились фамилии, которые имеют характерные для украинского языка суффиксы -енко, -ук, -юк, -ченко. К таким родовым именам относятся: Голубенко, Гусаченко, Индючук, Когутенко, Лебеденко, Журавленко, Синиченко, Чайченко, Соколенко, Дрозденко, Шуляченко, Горобченко, Сороченко, Воронько.

В то же время наши предки любили образовывать уменьшительно-ласкательные формы названий птиц, а затем формировать из них отдельные фамилии. Среди таких родовых имен: Орлик, Ластовчук, Кобчук, Удоденко, Сойчук и Воронюк.

Фамилии, которые происходят от названий птиц / Фото Freepik

Какие еще фамилии происходят от названий животных

Предки часто давали родовые имена людям, черты характера которых можно было сопоставить с животными. Так, до наших времен сохранилось родовое имя до наших дней Кот, которое раньше имели активные и ловкие люди. Сейчас известно о 4332 носителях этой фамилии, которые живут во Львове, Киеве и Тернополе.

Также в древности было распространенным родовое имя Заяц, которое давали людям, которые имели светлые волосы или были робкими. В современном мире известно о 13743 носителях этой фамилии, которые преимущественно живут в Киеве, Днепре и Харькове.