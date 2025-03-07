Ці прізвища могли виникати за різними причинами – як через зовнішність людини, так і через її поведінку чи характер. Про прізвища, які утворені від назв птахів – розповідає 24 Канал з посиланням на українського дослідника і мовознавця Михайла Худаша.

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Добірка українських прізвищ, які виникли від назв птахів

У давнину ці прізвища приховували глибокий сенс, тому могли багато розповісти про характер своїх носіїв. Хтось був гордим і вільним, як орел, дехто – спритним, як сорока, або відданим і ніжним, як лебідь. Ймовірно, пращури, що мали такі родові імена, могли похизуватися особливим зв'язком з природою.

Доволі часто предки утворювали прізвища безпосередньо від назви птаха. Ці родові імена вважаються досить популярними в Україні, тому їх часто можна почути серед громадян. Серед таких прізвищ: Голуб, Гусак, Індик, Качур, Когут, Курка, Півень, Балабан, Беркут, Бусько, Ворона, Гава, Галка, Гоголь, Горобець, Грач, Деркач, Дрізд, Журавель, Зозуля, Кобець, Крук, Кулик, Ластівка, Лебідь, Лелека, Одуд, Орел, Перепелиця, Пугач, Синиця, Сич, Снігур, Сова, Сойка, Сокіл, Соловей, Сорока, Стриж, Тетеря, Чайка, Чапля, Чиж, Чорногуз, Шпак, Шуляк, Яструб.

Крім цього, до наших часів збереглися прізвища, які мають характерні для української мови суфікси -енко, -ук, -юк, -ченко. До таких родових імен належать: Голубенко, Гусаченко, Індичук, Когутенко, Лебеденко, Журавленко, Синиченко, Чайченко, Соколенко, Дрозденко, Шуляченко, Горобченко, Сороченко, Воронько.

Водночас наші пращури полюбляли утворювати зменшувально-пестливі форми назв птахів, а потім формувати з них окремі прізвища. Серед таких родових імен: Орлик, Ластівчук, Кобчук, Удоденко, Сойчук і Воронюк.

Прізвища, які походять від назв птахів / Фото Freepik

Які ще прізвища походять від назв тварин

Предки часто давали родові імена людям, риси характеру яких можна було зіставити з тваринами. Так, до наших часів збереглося родове ім'я Кіт, яке раніше мали активні та спритні люди. Наразі відомо про 4332 носії цього прізвища, які живуть у Львові, Києві та Тернополі.

Також у давнину було поширеним родове ім'я Заєць, що давали людям, які мали світле волосся або були боязкими. У сучасному світі відомо про 13743 носії цього прізвища, які переважно мешкають у Києві, Дніпрі та Харкові.