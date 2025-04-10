Вот эти 15 украинских фамилий возникли в эпоху Средневековья: проверьте свою в списке

Многие украинские фамилии пришли к нам из древних времен. Некоторые, например, появились в эпоху Средневековья.

В частности, они связаны с племенами половцев – кочевым тюркским народом, который в XI – XIV веках активно заселял степи современной Украины. LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о фамилиях, которые возникли в период Средневековья.

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Подборка фамилий, которые появились в эпоху Средневековья

Половцы много воевали с Киевской Русью, а после монгольского нашествия осели на украинских землях. Тогда часть племени приняла христианство и смешалась с местным населением. Впрочем, память об их присутствии осталась даже в фамилиях. В современном мире эти родовые имена считаются очень редкими. Однако их до сих пор можно услышать на территории Украины. К таким фамилиям относятся:

Акуш – известно только об одном носителе этого родового имени, который живет в Луганске.

Алак – 2 украинца имеют эту фамилию и живут в Одессе и Николаеве.

Алперин – в Украине живет 2 человека, которые могут похвастаться этой фамилией. Они живут в Донецкой области.

Дулепа – 159 носителей этой фамилии, которые в основном живут в Хмельницкой области.

Кейран – только 3 украинцы, которые живут в Днепре, имеют такую фамилию.

Кобан – известно о 157 владельцах этого родового имени, которые живут в Черновицкой и Киевской областях.

Кобяк – 54 человека могут похвастаться этой фамилией. Его владельцы преимущественно живут в Донецкой области.

Котян – в Украине эта фамилия встречается у 3 граждан, которые живут в Одесской области.

Мандула – 18 владельцев этой фамилии в основном живут в Ужгороде.

Салават – известно о 15 представителях такого родового имени, которые живут в Крыму.

Сугрин – 3 украинца имеют эту фамилию и живут в Краматорске.

Темир – насчитывается 164 человека, которые имеют такую фамилию и живут в Мариуполе.

Тертерьян – 26 носителей этого родового имени, которые в основном живут в Харькове и Донецке.

Умуль – владельцем этой редкой фамилии есть только один человек, который живет в Харькове.

Ямула – только 4 жителя Львова могут похвастаться такой фамилией.

Фамилии, которые возникли в эпоху Средневековья / Фото Freepik

Какие древние фамилии остались только в Украине

Древнейшие из родовых имен появились еще во времена существования Запорожской Сечи. Они преимущественно принадлежали казакам, которые создавали фамилии на основе юмора. Среди таких родовых имен:

Непийвода – 1107 носителей, проживающих в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Перебийнис – известно о 194 владельцах, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове.

Дримайло – 30 носителей, которые живут в Полтаве.

Сопель – 151 владелец, проживающий в Тернополе и Одессе.

Тягнирядно – 459 владельцев, которые живут на юге Украины.

Нагнибида – насчитывается 495 носителей, которые живут преимущественно в Каменце-Подольском и Киеве.

В современном мире эти фамилии можно услышать почти во всех областях Украины, но за рубежом этого сделать невозможно.