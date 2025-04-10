Вот эти 15 украинских фамилий возникли в эпоху Средневековья: проверьте свою в списке
- Многие украинские фамилии связаны с половцами.
- Среди редких фамилий, оставшихся в Украине: Акуш, Алперин, Темир и другие.
Многие украинские фамилии пришли к нам из древних времен. Некоторые, например, появились в эпоху Средневековья.
В частности, они связаны с племенами половцев – кочевым тюркским народом, который в XI – XIV веках активно заселял степи современной Украины. LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о фамилиях, которые возникли в период Средневековья.
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Подборка фамилий, которые появились в эпоху Средневековья
Половцы много воевали с Киевской Русью, а после монгольского нашествия осели на украинских землях. Тогда часть племени приняла христианство и смешалась с местным населением. Впрочем, память об их присутствии осталась даже в фамилиях. В современном мире эти родовые имена считаются очень редкими. Однако их до сих пор можно услышать на территории Украины. К таким фамилиям относятся:
- Акуш – известно только об одном носителе этого родового имени, который живет в Луганске.
- Алак – 2 украинца имеют эту фамилию и живут в Одессе и Николаеве.
- Алперин – в Украине живет 2 человека, которые могут похвастаться этой фамилией. Они живут в Донецкой области.
- Дулепа – 159 носителей этой фамилии, которые в основном живут в Хмельницкой области.
- Кейран – только 3 украинцы, которые живут в Днепре, имеют такую фамилию.
- Кобан – известно о 157 владельцах этого родового имени, которые живут в Черновицкой и Киевской областях.
- Кобяк – 54 человека могут похвастаться этой фамилией. Его владельцы преимущественно живут в Донецкой области.
- Котян – в Украине эта фамилия встречается у 3 граждан, которые живут в Одесской области.
- Мандула – 18 владельцев этой фамилии в основном живут в Ужгороде.
- Салават – известно о 15 представителях такого родового имени, которые живут в Крыму.
- Сугрин – 3 украинца имеют эту фамилию и живут в Краматорске.
- Темир – насчитывается 164 человека, которые имеют такую фамилию и живут в Мариуполе.
- Тертерьян – 26 носителей этого родового имени, которые в основном живут в Харькове и Донецке.
- Умуль – владельцем этой редкой фамилии есть только один человек, который живет в Харькове.
- Ямула – только 4 жителя Львова могут похвастаться такой фамилией.
Какие древние фамилии остались только в Украине
Древнейшие из родовых имен появились еще во времена существования Запорожской Сечи. Они преимущественно принадлежали казакам, которые создавали фамилии на основе юмора. Среди таких родовых имен:
- Непийвода – 1107 носителей, проживающих в Винницкой и Ивано-Франковской областях.
- Перебийнис – известно о 194 владельцах, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове.
- Дримайло – 30 носителей, которые живут в Полтаве.
- Сопель – 151 владелец, проживающий в Тернополе и Одессе.
- Тягнирядно – 459 владельцев, которые живут на юге Украины.
- Нагнибида – насчитывается 495 носителей, которые живут преимущественно в Каменце-Подольском и Киеве.
В современном мире эти фамилии можно услышать почти во всех областях Украины, но за рубежом этого сделать невозможно.