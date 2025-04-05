Такие фамилии могли многое рассказать об образе жизни своего владельца. Подробнее об этих родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий, которые давали соблазнителям

Романтический характер своих носителей подчеркивают фамилии: Любимов, Любимова и Залицяйло. В древности такие родовые имена давали людям, которые умели находить общий язык с противоположным полом и почти не скрывали своей привязанности. В современном мире эти фамилии встречаются у 878 украинцев, которые преимущественно живут в Киеве и Одессе.

В то же время родовые имена Кохан, Коханюк, Коханевич и Коханец традиционно давали тем, кто отличался галантностью и имел талант к флирту. В Украине их носителей насчитывают около 8 тысяч человек, а больше всего – в Киеве, Харькове и Львове.

К тому же предки формировали фамилии, учитывая то, или легкомысленно человек относится к отношениям. Именно поэтому раньше можно было часто услышать родовые имена Бабий и Бабийчук. Они, вероятно, появились как прозвища для мужчин, которые не очень серьезно относились к отношениям и легко теряли свой интерес к женщинам. В Украине сейчас известно о более 18 тысяч человек, которые могут похвастаться этими фамилиями.

Фамилии, которые принадлежали соблазнителям / Фото Freepik

Какие еще фамилии давали соблазнителям

Что интересно, предки нередко подчеркивали внешнюю привлекательность, манеры или даже хитрость владельца с помощью родовых имен. Эти фамилии не считаются популярными в Украине, но все же их можно иногда услышать. К таким родовым именам относятся: Жеребецкая, Жеребец, Огир, Распутный, Греховодова, Потипака, Паплюга и Кокоткина.