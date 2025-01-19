Такие фамилии могли быть символическими или шуточными, подчеркивая уникальность своих владельцев. 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, образованных от внешности человека.

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Подборка украинских фамилий, которые давали по внешнему виду

Если кто-то имел ярко выраженную черту лица или заметную особенность внешности, то наши предки это легко использовали для создания фамилии. Так, в древности появлялись распространенные родовые имена, образованные из-за цвета волос, в частности черный и рыжий. К таким фамилиям относятся: Черный, Чернявый, Черненький, Чернега, Чернига, Черный, Черное, Чернуха, Чернуха, Чернюх, Чернявец, Рыжий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рыжий, Рыжко и Рыжак. В то же время седовласым принадлежали родовые имена – Седой, Сивенький, Сивак и Сидак.

Кроме этого предки давали людям особые фамилии, касающиеся наличием или отсутствием бороды и усов: Безус, Вус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Биловус, Черноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода, Голобородько и Безбородько.

Что интересно, наши предки отмечали чрезвычайно хороших людей соответствующими родовыми именами. Такие люди легко производили хорошее впечатление, поэтому нравились другим. Среди этих фамилий: Малеваный, Красота, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий и Принадлежащий.

Фамилии, которые давали по внешнему виду / Фото Freepik

Какие еще фамилии указывают на особенности внешности

Вероятно, фамилии Дженджера, Джинджиристый, Чепурный, Модный и Галянт имели мужчины и женщины, которые любили заботиться о себе и особенно следили за модой. Такие люди проводили много времени за выбором стильных образов или уходом за лицом.

Впрочем, некоторые личности могли и не нравиться своему окружению, поэтому получали соответствующие фамилии. Так, родовые имена Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязный, Залепанный и Нечистяк, указывают на то, что человек был довольно неопрятным.