Такі прізвища могли бути символічними або жартівливими, підкреслюючи унікальність своїх власників. 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, утворені від зовнішності людини.

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Добірка українських прізвищ, які давали за зовнішнім виглядом

Якщо хтось мав яскраво виражену рису обличчя або помітну особливість зовнішності, то наші пращури це легко використовували для створення прізвища. Так, у давнину з'являлися поширені родові імена, утворені через колір волосся, зокрема чорний і рудий. До таких прізвищ належать: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорне, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Рудий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко й Рижак. Водночас сивоволосим належали родові імена – Сивий, Сивенький, Сивак і Сідак.

Крім цього предки давали людям особливі прізвища, що стосуються наявністю чи відсутністю бороди та вусів: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода, Голобородько та Безбородько.

Що цікаво, наші пращури відзначали надзвичайно гарних людей відповідними родовими іменами. Такі люди легко справляли гарне враження, тому подобалися іншим. Серед цих прізвищ: Мальований, Красота, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий і Принадний.

Прізвища, які давали за зовнішнім виглядом / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на особливості зовнішності

Ймовірно, прізвища Дженджера, Джинджиристий, Чепурний, Модний та Галянт мали чоловіки й жінки, які полюбляли дбати про себе й особливо стежили за модою. Такі люди проводили багато часу за вибором стильних образів або доглядом за обличчям.

Втім, деякі особистості могли й не подобатися своєму оточенню, тому отримували відповідні прізвища. Так, родові імена Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязний, Зальопаний і Нечистяк, вказують на те, що людина була досить неохайною.