Ці родові імена з'явилися у давні часи та збереглися до сьогодні. Про прізвища, які вказують на угорське коріння – розповідає 24 Канал з посиланням на книгу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Цікаво Їх майже не почуєш в Україні: 16 прізвищ, які мають грецьке походження

Добірка прізвищ, які мають угорське походження

Балога

Це прізвище утворене від слова balog, що трактується як "лівша" або "незграбний". Родове ім'я вважається доволі рідкісним, адже відомо про 292 людини, які його мають. Власники цього прізвища переважно мешкають у Мукачево та Ужгороді.

Папп

Це родове ім'я походить від слова papp, яке перекладається як "священник". Це прізвище не можна назвати досить поширеним, бо нараховується лише 667 його власників. Вони мешкають на Закарпатті.

Ковач

Це прізвище вважається доволі популярним, оскільки воно займає 324 місце серед найпоширеніших в Україні. Його мають 8957 людей. Це родове ім'я утворене від угорського kovács, що означає "коваль". Власники такого прізвища переважно живуть в Ужгороді та Мукачево.

Молнар

Таке родове ім'я утворене від слова molnár, що трактується як "мірошник". Цим прізвищем можуть похизуватися 4356 людей. Вони мешкають на Закарпатті.

Прізвища угорського походження / Фото eurointegration

Шош

Таке прізвище походить від угорського слова sós, що означає "солоний". Наразі відомо про 145 носіїв цього родового імені, які мешкають на Закарпатті.

Боднар

Вважається досить популярним прізвищем, адже займає 154 місце серед найпоширеніших в Україні. Це родове ім'я має 15642 людини, які проживають на Закарпатті. Таке прізвище походить від слова bodnár, що означає "бобер".

Сабо

За однією з версій, таке родове ім'я утворене від слова sabó, яке перекладається як "швець" або "кравець". У сучасному світі відомо про 667 людей, які мають це прізвище. Власники такого родового імені переважно мешкають у Чопі та Ужгороді.

Прізвища, які мають польське походження

В Україні є чимала кількість людей, яка має прізвища польського походження. Більшість з таких родових імен утворилася на територіях, які перебували у складі Речі Посполитої. Ці прізвища мають характерне закінчення "-ський" і "-цький". Серед них: Потоцький, Галицький, Вишневський, Валевський і Ковалевський.