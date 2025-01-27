7 украинских фамилий, которые принадлежали только бизнесменам: проверьте свою в перечне
В древности некоторые фамилии давали исключительно тем людям, которые занимались бизнесом или предпринимательством. Такие родовые имена могли многое рассказать о профессии и роде деятельности своих носителей.
В Украине эти фамилии часто можно услышать. 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые давали только бизнесменам.
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Подборка украинских фамилий, которые давали бизнесменам
Купеческий
Наши предки давали эту фамилию только тем, кто отличался особыми успехами в торговле. В современном мире проживает 293 носителя такого родового имени в Украине. Владельцы этой фамилии преимущественно проживают в западных областях нашей страны.
Купчик
Фамилия Купчик встречается можно часто услышать в Украине. 932 человека может похвастаться таким родовым именем. Большинство представителей этой фамилии проживает в Виннице, Киеве и Хмельницком.
Купец
Предки людей, которые имеют эту фамилию, хорошо умели считать деньги и получали хорошие прибыли. Известно о 827 носителей этого родового имени, проживающих на Закарпатье, Черкасской и Киевской областях.
Крамар
В древности эту фамилию нередко получали владельцы магазинов, которые работали на себя. В Украине сейчас проживает 3798 носителей такого родового имени. Они преимущественно живут в Киеве, Львове и Тернополе.
Крамаренко
Наши предки давали эту фамилию тем, кто постоянно развивал торговую сферу. В современном мире известно о 9034 представителей этого родового имени, поэтому оно занимает 319 место среди самых распространенных в Украине. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Харькове, Киеве и Запорожье.
Крамарчук
Эту фамилию нельзя назвать очень популярной, поскольку известно лишь о 858 ее носителях. Многие владельцы этого родового имени живут в Киеве и Харькове.
Какие фамилии принадлежали гениальным людям
Скорость мысли и изобретательность становились основными факторами, которые указывали на фамилию Сообразительный. Такие люди могли найти выход из любой ситуации, а в сложных обстоятельствах демонстрировали лучшие решения.
Фамилия Думко происходит от слова думать и указывает на того человека, который погружался в глубокие размышления. Часто носители этого родового имени были интеллектуалами и демонстрировали высокий уровень интеллекта.
Фамилия Решето образованное от слов "решетить" или "отсеивать". Люди, которые имели такое родовое имя, отличались тем, что умели отсеивать правду от лжи, принимали правильные решения и понимали суть всех ситуаций.