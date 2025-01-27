7 украинских фамилий, которые принадлежали только бизнесменам: проверьте свою в перечне

В древности некоторые фамилии давали исключительно тем людям, которые занимались бизнесом или предпринимательством. Такие родовые имена могли многое рассказать о профессии и роде деятельности своих носителей.

В Украине эти фамилии часто можно услышать. 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые давали только бизнесменам.

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Подборка украинских фамилий, которые давали бизнесменам

Купеческий

Наши предки давали эту фамилию только тем, кто отличался особыми успехами в торговле. В современном мире проживает 293 носителя такого родового имени в Украине. Владельцы этой фамилии преимущественно проживают в западных областях нашей страны.

Купчик

Фамилия Купчик встречается можно часто услышать в Украине. 932 человека может похвастаться таким родовым именем. Большинство представителей этой фамилии проживает в Виннице, Киеве и Хмельницком.

Купец

Предки людей, которые имеют эту фамилию, хорошо умели считать деньги и получали хорошие прибыли. Известно о 827 носителей этого родового имени, проживающих на Закарпатье, Черкасской и Киевской областях.

Фамилии, которые давали бизнесменам / Фото Freepik

Крамар

В древности эту фамилию нередко получали владельцы магазинов, которые работали на себя. В Украине сейчас проживает 3798 носителей такого родового имени. Они преимущественно живут в Киеве, Львове и Тернополе.

Крамаренко

Наши предки давали эту фамилию тем, кто постоянно развивал торговую сферу. В современном мире известно о 9034 представителей этого родового имени, поэтому оно занимает 319 место среди самых распространенных в Украине. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Харькове, Киеве и Запорожье.

Крамарчук

Эту фамилию нельзя назвать очень популярной, поскольку известно лишь о 858 ее носителях. Многие владельцы этого родового имени живут в Киеве и Харькове.

Какие фамилии принадлежали гениальным людям

Скорость мысли и изобретательность становились основными факторами, которые указывали на фамилию Сообразительный. Такие люди могли найти выход из любой ситуации, а в сложных обстоятельствах демонстрировали лучшие решения.

Фамилия Думко происходит от слова думать и указывает на того человека, который погружался в глубокие размышления. Часто носители этого родового имени были интеллектуалами и демонстрировали высокий уровень интеллекта.

Фамилия Решето образованное от слов "решетить" или "отсеивать". Люди, которые имели такое родовое имя, отличались тем, что умели отсеивать правду от лжи, принимали правильные решения и понимали суть всех ситуаций.