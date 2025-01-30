В вашем роду точно были польские аристократы: 5 украинских фамилий, которые принадлежали элите

В течение длительного времени украинские земли были частью Речи Посполитой. Поэтому многие представители польской аристократии оставили свой след не только в истории Украины, но и в родовых именах.

24 Канал со ссылкой на исследование украинского историка Валентина Бендюга рассказывает о фамилиях, принадлежавших полякам, которые были представителями элиты. Эти родовые имена довольно часто можно услышать среди украинцев.

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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали польской аристократии

Вишневский

Как заверил историк Бендюг, польские аристократы с помощью родового имени очерчивали границы своих владений. Вероятно, эта фамилия происходит от названия села Вишневое, что в Польше. Такое родовое имя можно встретить в старинных реестрах благородных родов. Сейчас известно о 3679 украинцах, которые имеют эту фамилию. Преимущественно они живут в Одесской и Киевской областях.

Галицкий

Эта фамилия нередко принадлежала полякам, которые занимали высокое положение в обществе. Представители элиты, проживавшие на Галичине, часто имели такое родовое имя. В современном мире 1972 человека могут похвастаться этой фамилией. Они в основном проживают в Киеве.

Ковалевский

Владельцами этой фамилии могли быть только представители образованной части польского общества. В Украине проживает 2384 носителя такого родового имени. Люди с этой фамилией проживают в Киеве и Харькове.

Фамилии, которые принадлежали аристократии / Фото Freepik

Потоцкий

В XVIII веке носителями этой фамилии были мужчины, которые получили высшее образование. Нередко ее владельцами становились даже священники. Сейчас известно лишь о 966 людях, которые имеют такую фамилию. Наибольшее количество носителей этого родового имени сейчас проживает в Запорожье и Киеве.

Валевский

В древности носители этой фамилии не только были представителями польской шляхты, но и людьми, которые занимались просветительской деятельностью. В Украине проживает 124 представителя. Они проживают в Одесской и Киевской областях.

Какие еще фамилии указывают на польское происхождение

Нередко предки образовывали фамилии от имен, которые давали детям во время обряда крещения. Такие родовые имена имеют характерные суффиксы: -чук, -ук, -ак, -юк. К этим фамилиям относятся: Левчук, Василюк, Погребнюк, Попильнюк, Ткачук, Кондратюк и Гаврилюк.

В то же время некоторые родовые имена указывали на название местности, где проживал или работал носитель. Такие фамилии передавались из поколения в поколение и часто формировались на территориях, которые в течение длительного времени находились под контролем Речи Посполитой. Потоцкий, Заднепрянский, Вербицкий, Руданский, Ивановский Левицкий, Хмельницкий, Артемовский – родовые имена, которые свидетельствуют о польском происхождении.