Украинские фамилии часто указывают на поведение их первых носителей. Некоторые из родовых имен даже могут свидетельствовать об истории любви наших предков.

Так, существуют фамилии, которые могли принадлежать мужчинам, что имели славу обольстителей и ухажеров. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Какие украинские фамилии принадлежали соблазнителям и ухажерам?

Украинская фамилия Огир, вероятно, принадлежала парням, которые были особенно неудержимыми и соблазнительными в отношениях с женщинами. В древности слово "огир" употреблялось для описания самца лошади. Именно поэтому таким родовым именем называли страстного мужчину, склонного к любовным приключениям. В современном мире известно о 209 носителях этой необычной фамилии, которые преимущественно проживают в Полтавской области.

В то же время родовое имя Бабий возникло как прозвище для мужчины, который не мог пройти мимо женщин. В народе бабниками называли тех, кто постоянно ухаживал и даже имел несколько романов одновременно. Сейчас известно о 15 403 владельцах этой фамилии, которые в основном живут на Западе Украины.

А родовое имя Кохан могло указывать на того, кого часто любили. Кроме этого, такую фамилию получали те, кому никогда не хватало женского внимания. Сейчас насчитывается лишь 5102 представители этого родового имени, которые больше всего живут в Киевской области.

Фамилии, которые давали ловеласам / Фото Freepik

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