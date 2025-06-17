Считают себя лучше других: 15 фамилий, которые давали самоуверенным и напыщенным людям

Наши предки часто давали фамилии, учитывая черты характера человека. Так, особенно напыщенные и самовлюбленные люди получали соответствующие родовые имена.

Такие фамилии могли довольно много рассказать о своих владельцах. Подробно об этих украинских фамилиях – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова.

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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали напыщенным и самовлюбленным

Родовые имена Кокош, Кокоша и Кокошко образованы от слова "кокош", которое трактуется как "петух". Наши предки нередко давали такие фамилии самоуверенным и хвастливым людям. В современном мире известно о более 1700 носителей, проживающих в Украине.

В то же время существуют еще фамилии, которые указывают на напыщенность и надменность. Например, родовые имена Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель і Гергелюк сформированы от старинного слова "гергель", которое означает "гусь”. Таких людей, вероятно, не очень любили в обществе. Сейчас насчитывается более 2500 представителей этих фамилий. Владельцы таких родовых имен живут почти во всех областях Украины.

Фамилии Нетреба, Нетребко и Нетребовский также можно добавить в перечень тех, которые принадлежали напыщенным и самовлюбленным людям. В Украине сейчас проживают 2268 человек с такими родовыми именами.

Среди других фамилий, которые принадлежали надменным украинцам:

Дундук – 433 носителя, которые в основном живут на Юге Украины.

– 433 носителя, которые в основном живут на Юге Украины. Божко – известно о 9057 владельцев фамилии, которые живут во всех областях Украины.

– известно о 9057 владельцев фамилии, которые живут во всех областях Украины. Индик – 487 представителей родового имени, которые преимущественно живут в Запорожской и Сумской областях.

– 487 представителей родового имени, которые преимущественно живут в Запорожской и Сумской областях. Индиченко – им могут похвастаться 276 украинцев, которые в основном живут в Киевской области.

Фамилии, которые принадлежали самовлюбленным людям / Фото Freepik

Отметим, что на днях наша редакция рассказывала об украинских фамилиях, которые принадлежали вихрестам. Это люди, которые ранее исповедовали определенную веру, но впоследствии приняли христианство.