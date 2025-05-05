Эти 23 украинские фамилии принудительно русифицировали в СССР: проверьте свою в перечне

В советские времена проводилась активная политика русификации. Одним из наименее заметных, но чрезвычайно показательных ее проявлений стала массовая смена украинских фамилий.

Так, родовые имена, которые веками передавались из поколения в поколение, часто искажали и переписывали согласно российским образцам. О фамилиях, которые принудительно русифицировали в СССР – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, которые принудительно русифицировали в советские времена

В СССР нередко меняли окончания фамилий, добавляя характерные русские суффиксы. Так, украинские родовые имена теряли свое аутентичное звучание и превращались в "правильные" с точки зрения советской бюрократии. Если в Украине типичными суффиксами для фамилий являются: -енко, -ук, -ів, то советские чиновники активно заменяли их на характерные российские окончания: -ов, -ев, -ин, -ой. Эти суффиксы часто добавляли даже к безсуффиксным украинским родовым именам. Например, Науменко превращался в Науменков, Шинкар – на Шинкарев, Грабарь – на Грабарьов, Чоботарь – на Чеботарев, Коваль – на Ковалев, Кравец – на Кравцов, Швец – на Шевцов, Чумак – на Чумаков, Золотарь – на Золотарев, Писарь – на Писарев, Алексеенко – на Алексеенков, Иваненко – на Иваненков, Петренко – на Петренков, Власенко – на Власенков, Лихарь – на Лихарев и Резник – на Резников.

В некоторых случаях связь с украинскими корнями исчезала почти полностью. Так, Литвин превращался в Литвинова, Охрименко – на Ефремова, Вернидуб – на Вернидубова, Бережной – на Брежнева, Дорошевич – на Дорошева, Запорожец – на Запорожина и Онищенко – на Онишева.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие признаки указывают на русифицированные фамилии

Одним из распространенных способов русификации было добавление или замена окончаний. Например, фамилия Бондарь приобретала форму Бондарь или Бондарев, а Резник превращали в Резник или Резников.

Также частыми были случаи, когда в родовых именах букву "х" заменяли на "ф", поэтому Хоменко становился Фоменко. В то же время иногда из фамилии изымали украинский суффикс, вместо этого добавляя типичный для русского языка: "-ов", "-ин", "-ой". Так, Пономарив превращался в Пономарев, Роговец – в Роговцеву, а Донец – в Донцова.