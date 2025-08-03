В Украине немало фамилий имеют интересное происхождение. Среди них особую группу составляют те, которые возникли от названий погодных явлений.

LifeStyle24 со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий" Валентина Лученко рассказывает о фамилиях, которые происходят от метеорологических терминов. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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Какие украинские фамилии образованы от названий погодных явлений?

Наши предки стремились получить защиту от злых духов, поэтому образовывали фамилии, которые несли в себе силу природы. Такие родовые имена часто отражали характер, настроение или внешность человека.

Так, несколько веков назад нередко появлялись фамилии, которые свидетельствовали о сангвиническом, холерическом, меланхолическом или флегматическом темпераменте. Часто в такие родовые имена закладывали метафоры, связанные с ветром, дождем, бурей или морозом.

Среди фамилий, которые возникли от названий погодных явлений:

Грозенко;

Весельченко;

Зирченко;

Бурюк;

Росяк;

Спеченко;

Холоднюк;

Дощук;

Зирчак;

Буриенко;

Завирющенко;

Слетенко;

Зименко;

Годинчук;

Морозенко;

Зирко;

Буренюк;

Градов;

Зирнюк;

Хмаренко;

Негоденко;

Холодный;

Дощенко;

Росенко;

Морозюк;

Бурченко;

Градовенко;

Зирчук;

Веселко;

Годыняк;

Холодян;

Зимчук;

Морозов;

Витренко;

Градский;

Годинюк;

Бурий;

Зиренко;

Хмарук;

Негодюк;

Росюк;

Холозяин;

Морозко;

Грозюк;

Холодняк;

Росиченко;

Витрук;

Холоденко;

Зирниченко;

Ветреный;

Зименюк.

Украинские фамилии, которые происходят от названий погодных явлений / Фото Freepik

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