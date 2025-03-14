Эти 5 древних украинских имен стали основой для многих фамилий: проверьте свое в списке

Многие украинские фамилии имеют глубокие исторические корни и происходят от имен. Они даже сохранились до наших времен.

Процесс их образования длился веками и зависел от региональных особенностей. LifeStyle24 со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий" Василия Ирклиевского рассказывает о древних украинских именах, ставших основой для фамилий.

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Подборка украинских имен, которые стали основой для фамилий

Наши предки нередко формировали фамилии от имен. Однако со временем эти варианты менялись под влиянием региональных диалектов. Некоторые из фамилий настолько видоизменились, что сегодня уже сложно узнать их первоначальное звучание. Например, от имени от имени Евстафий образовались такие варианты, как Стах, Стех, Стешко, Стежко и Стежка. Они появились в результате упрощения и сокращения слова, что когда-то было распространенным явлением в разговорной речи.

В то же время подобные изменения происходили и с другими именами. Так, имя Конон стало основой для фамилий: Конь, Конь, Конега, Конюга и Конюра. В древности эти формы могли ассоциироваться с выносливостью или силой, что также влияло на их распространение среди народа.

К тому же из древнегреческого имени Кузьма образовались такие фамилии, как Кузма, Куцма, Кучма, Кушма, а от Лука – Лока, Локша, Лукша. Влияние диалектных особенностей можно также заметить и в фамилиях, сформированных от имени Сава – Саба, Шаба, Шебель, Щебель, Щабель, Сабаль, Шабаль.

Древние имена, которые стали основой для фамилий / Фото Freepik

Какие еще фамилии образовались от имен

Что интересно, немалое количество украинцев может похвастаться фамилиями, образованными от имени Захарий, имеющего древнееврейские корни и означающего "Божья память". К таким вариантам относятся: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухарь, Чахар и Чагар.

Кроме этого, родовые имена Микойда, Макойда, Макоид, Микула, Микус, Макус, Макух, Макуха, Кула, Куликуликовський, Микулы, Кулик, Куль, Кульчицкий, Кулак, Кулаковский, Колыколиковский, Куликовский, Кулеш, Кулиш, Кулыш, Кулишевский, Николас, Класс, Клос, Колос – могли свидетельствовать о том, что предок этого лица был сыном Николая.