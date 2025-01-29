19 украинских фамилий, которые указывают на польские корни: проверьте свою в списке

Происхождение украинских фамилий довольно разнообразное. Так, некоторые родовые имена образовывались от названий профессий или особенностей внешности человека, а другие – пришли к нам из соседних стран.

24 Канал со ссылкой на исследование украинского историка Валентина Бендюга рассказывает о фамилиях, которые происходят из Польши. Эти родовые имена имеют характерные суффиксы: -ський, -цкий, -чук, -ук, -ак, -юк.

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Подборка фамилий польского происхождения

В древности подобные фамилии образовывались, учитывая профессию, черты характера, внешность, социальный статус или место рождения человека. Так, некоторые родовые имена указывали на название местности, где проживал или работал носитель. Такие фамилии передавались из поколения в поколение и часто формировались на территориях, которые в течение длительного времени находились под контролем Речи Посполитой. Потоцкий, Заднепрянский, Вербицкий, Руданский, Ивановский Левицкий, Хмельницкий, Артемовский – родовые имена, которые свидетельствуют о польском происхождении. По словам исследователя Валентина Бендюга, эти фамилии давали только представителям элиты, которая стремилась выделить границы своих владений.

В то же время нередко предки образовывали фамилии от имен, которые давали детям во время обряда крещения. Такие родовые имена имеют характерные суффиксы: -чук, -ук, -ак, -юк. К этим фамилиям относятся: Левчук, Василюк, Погребнюк, Попильнюк, Ткачук, Кондратюк и Гаврилюк.

Среди родовых имен польского происхождения также есть те, что сформировались из прозвищ, которые впоследствии распространились в Украине. Фамилии Ковалевский, Галицкий, Вербицкий и Вишневский относятся к тем, что пришли к нам из Польши.

Флаг Польши / Фото Freepik

Какие еще есть фамилии иноязычного происхождения

В Украине существует небольшое количество фамилий, которые происходят из Соединенных Штатов Америки. Несмотря на свою редкость, эти родовые имена поражают своим звучанием. Так, фамилии Джонсон, Бриг и Смит указывают на американское происхождение и считаются достаточно распространенными среди американцев.

Немало украинских фамилий имеют также венгерское происхождение. Их можно услышать в разных уголках государства. Эти родовые имена появились в давние времена и сохранились до сих пор. К таким фамилиям относятся: Балога, Папп, Ковач, Молнар, Шош, Боднар и Сабо.