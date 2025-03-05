Ваши предки были древнегреческими царями: украинская фамилия, которая имеет особое происхождение

История Древней Греции полна великих имен, оставивших след в мировой культуре и политике. В Украине сохранилась лишь одна фамилия, которая напоминает о славных эллинских царях.

Что интересно, это родовое имя считается достаточно редким. Какая украинская фамилия указывает на то, что ваши предки были из рода древнегреческих царей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на экспертов группы "Украинская фамилия".

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Фамилия, которая означает, что вы из рода древнегреческих царей

Самая редкая фамилия Атамас указывает на древнегреческие корни. Дело в том, что оно происходит от имени правителя города Орхоменос. Мужчина был внуком бога Прометея, который похитил огонь с Олимпа и передал его людям.

По легендам Атамас имел бурную личную жизнь. Он был несколько раз женат. Сначала мужчина сделал предложение руки и сердца богине облаков Нефели, но впоследствии покинул ее ради дочери правителя Фив, по имени Ино. Однако эти отношения также довольно скоро завершились, ведь Атамас влюбился в дочь царя лапифов Гипсея, которую звали Фемисто.

По словам экспертов группы "Украинская фамилия", эта фамилия может иметь совсем другое происхождение. Как заверили исследователи, информация об украинских родовых именах начала появляться только в XVI веке. В то же время события в Древней Греции никак не могли повлиять на развитие фамилий, потому что те датируются годами до нашей эры.

Поэтому вполне вероятно, что родовое имя Атамас происходит от слова "атаман", что характеризовало человека, который имел властные полномочия. В Украине сейчас насчитывается лишь 120 владельцев этой фамилии, которые живут в Киеве, Николаеве и Днепре.

Фамилии древнегреческого происхождения / Фото Freepik

Какие фамилии принадлежали элите

Фамилии, которые когда-то принадлежали аристократам, сегодня считаются достаточно узнаваемыми. Они хранят память о выдающихся гетманах, политических деятелей, ученых и культурных деятелей, которые формировали украинскую государственность и национальную идентичность. В древности их носители играли ключевую роль в политической, военной и культурной жизни страны. К особым родовым именам относятся:

Книжник – только 460 человек могут похвастаться этой фамилией. Они преимущественно проживают в Киеве и Днепре.

Медик – 481 представитель этой фамилии живет во Львове и Киеве.

Маляр – считается распространенной фамилией, ведь известно о 2953 его владельцы, которые живут в Киеве и Харькове.

Логик – известно о 2 носителях этой фамилии, которые живут в Киеве.

Многие подобные родовые имена со временем потеряли свой статус, поэтому стали достаточно распространенными среди населения. Люди, которые имели хорошее образование, учились на отлично, занимались музыкой и искусством, могли легко получить аристократические фамилии.