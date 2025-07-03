Минимум движения – максимум спокойствия: 3 знака зодиака, которые никогда не полюбят спорт

Не все рождены быть фанатами утренних пробежек или силовых тренировок в зале. Некоторым знакам зодиака физическая активность кажется чем-то лишним, изнурительным или даже бессмысленным.

Телец, Рак и Рыбы, астрологи говорят, если совместить физическую активность с эстетикой, спокойствием или удовольствием, то даже вы сможете найти свою форму движения, пишет LifeStyle24.

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Телец

Комфорт, уют и удовольствие – это то, что Тельцы ценят больше всего. Идея попотеть на тренировке кажется им не привлекательной, особенно если можно провести вечер с любимыми вкусностями на диване. Этот знак зодиака любит стабильность и ненавидит заставлять себя к физическим нагрузкам, если в этом нет срочной необходимости. Однако астрологи рекомендуют поискать себя в занятиях йогой или легких прогулках.

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Рак

Для Раков важнее физической формы является душевное спокойствие. Они скорее займутся творчеством или будут читать книгу, чем пойдут в спортзал. Этому знаку зодиака важно, чтобы активность приносила удовольствие, а не была обязательством – например, танцы дома или плавание в бассейне, но не кроссфит.

Гороскоп для Раков

Рыбы

Рыбы не любят шумных и активных сред, где надо прилагать усилия или конкурировать. Они могут сделать попытку относительно занятий спортом, но быстро теряют интерес, если не чувствуют глубокого стимула. Их стихия – пешие прогулки, медитативные практики или аквааэробика.

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