Рак, Дева и Водолей, важно не забывать о внутреннем балансе и отдыхе, не требовать от себя больше, чем позволяет ресурс, пишет LifeStyle24.

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Рак

Раки могут начать сомневаться в себе, переживать по мелочам, а прошлое начнет напоминать о себе. Во время магнитных бурь важно избегать переутомления и эмоциональной перегрузки. Стоит заниматься тем, что успокаивает – например, прогулки, музыка или общение с близкими.

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Дева

Этот знак зодиака может почувствовать внезапную потерю внутреннего равновесия, особенно во время сильных бурь. Даже те, кто обычно контролирует эмоции, может дать слабинку. Астрологи прогнозируют конфликты или резкие слова, о которых позже придется жалеть. Рекомендовано сдержать импульсы и не реагировать на провокации.

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Водолей

Период магнитных бурь будет для Водолеев временем самоуглубления. Стоит ожидать снижения тонуса, ощущение усталости и уныния. Некоторые представители вспомнят о старых обидах или незакрытых эмоциональных вопросах. Поддержка друзей и время на себя станут лучшим лекарством.

Гороскоп для Водолеев

Во время магнитных бурь кого-то будет беспокоить еще и головная боль. Это будет иметь влияние на общее самочувствие и уровень работоспособности.