Пунктуальность – их второе имя: кто принадлежит к этим знакам зодиака

Для некоторых знаков зодиака время – не просто цифра, а вопрос принципа. Они всегда приходят вовремя и не терпят опозданий.

Дева и Козерог, вы всегда придерживаетесь условленного времени и никогда не заставляете кого-то себя ждать, пишет Lifestyle24.

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Дева

У Дев любая встреча рассчитана до минуты. Для них пунктуальность – это проявление уважения. Обычно они приходят раньше, чем надо, и очень нервничают, когда другие не делают этого в ответ. К примеру, если встреча запланирована на 15:00 – Девы на месте будут в 14:50.

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Козерог

Козероги очень серьезные и ответственные. Их пунктуальность всегда связана с внутренней дисциплиной и желанием произвести впечатление надежного человека. Они не любят хаоса и непредсказуемых ситуаций, поэтому всегда все стараются контролировать. Если Козероги опаздывают – это что-то такое, что происходит раз в столетие.

Гороскоп для Козерогов

Измена – один из худших поступков, к которому может прибегнуть человек. А некоторые никогда этого не простят.