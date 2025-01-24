Нависла угроза: 3 знака зодиака, которым стоит быть осторожными

В ближайший период некоторым следует повысить уровень своей осторожности. Если хотите избежать негативных последствий, то стоит прислушаться к советам астрологов.

Овен, Лев и Козерог, будьте внимательны к деталям, избегайте конфликтов и отгоняйте от себя принятие импульсивных решений, пишет LifeStyle24.

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Овен

Эмоциональная перегрузка или конфликты на работе могут стать потенциальными угрозами на ближайшее время. Контролируйте эмоции, ведь впоследствии можете о них пожалеть. Кроме того, обратите внимание на финансы, возможно, пришло время для экономии.

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Лев

Чрезмерная гордость и желание быть всегда правыми в этот раз сыграют не в вашу пользу. Астрологи рекомендуют избегать категоричности и приготовиться к поиску компромиссов. Не забывайте, что другие также имеют право голоса, а если не поддержите это мнение, то рискуете остаться одинокими.

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Козерог

Этому знаку зодиака следует внимательнее отнестись к своему самочувствию. Стрессовые ситуации могут выбить из колеи, поэтому следует избегать перегрузки на работе и помнить о балансе между личной жизнью и карьерой. Если чувствуете, что самостоятельно не можете справиться, то обратитесь за помощью.

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